2025年12月19日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？ 《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

字节AI编程工具TRAE发布企业版，覆盖内部超92%工程师

12月18日，字节跳动旗下AI编程工具TRAE CN企业版正式发布。该产品在字节内部有超92%工程师使用，个人版注册用户已突破600万。字节内部实践显示，TRAE在抖音生活服务团队AI代码贡献率超43%。针对企业的性能要求、部署适配、效能追踪，以及代码安全的四大挑战，TRAE CN企业版进行了全面优化：支持10万文件、1.5亿行代码的容量;实现了从知识库到Agent的全场景业务适配;支持实时效能追踪管理，以及全链路代码加密传输。云端零存储，保障企业安全合规。(36氪)

TRAE CN企业版是一款内部验证充分、痛点解决精准、安全与效能并重的AI编程工具，适合大型企业与强合规需求场景。其成功关键在于持续打磨部署适配与生态集成能力，巩固差异化优势，同时帮助企业将提效数据转化为可量化的业务价值。

黄仁勋：尚未向OpenAI付款

据界面新闻，英伟达首席执行官黄仁勋当地时间12月17日透露，作为向OpenAI投资千亿美元计划的一部分，英伟达目前尚未向OpenAI支付“一分钱”。今年9月，英伟达和OpenAI签署合作意向，英伟达计划向OpenAI投资1000亿美元，双方共建大规模数据中心。(财联社)

人形机器人批量上岗宁德时代

近日，全球首条实现人形具身智能机器人规模化落地的新能源动力电池PACK生产线，在宁德时代中州基地正式投入运行。人形机器人“小墨”已能精准完成电池接插件插接等复杂作业。(财联社)

该产线投运是技术、产业与商业的三重突破，虽有成本与技术边界等挑战，但长期将加速智能制造与人形机器人产业的变革，具有里程碑意义。

微软或将与Kimi进行Agent级合作实现Office产品自动化

在本月初微软Azure宣布接入Kimi k2模型后，双方合作有望下探至应用层。微软或将在本月与Kimi合作上线新的Agent功能，以应对本土厂商的激烈竞争。据了解，该合作将利用AI的Agent能力，实现Office产品的自动化。截至发稿，双方未予回应。(财联社)

马斯克：AI将让存钱变得不再必要

全球首富埃隆・马斯克12月17日表示，虽然将于明年推出的“特朗普账户”是一项令人称道的举措，但他认为，在未来“全民高收入”将成为主流的情况下，存钱将变得不再有必要。马斯克曾在多个场合表示，他认为人工智能(AI)和机器人技术将消除贫困和工作必要，创造普遍的高收入水平。(财联社)

豆包大模型1.8发布，Seedance模型同步升级

在火山引擎Force原动力大会上，字节跳动正式发布豆包大模型1.8及音视频创作模型Seedance 1.5 pro。评测数据显示，豆包模型家族在多模态理解和生成能力、Agent能力上，已达到业界领先水平。(36氪)

美团发布并开源SOTA级虚拟人视频生成模型LongCat-Video-Avatar

美团LongCat团队正式发布并开源SOTA级虚拟人视频生成模型――LongCat-Video-Avatar。该模型基于LongCat-Video基座打造，延续“一个模型支持多任务”的核心设计，原生支持Audio-Text-to-Video(AT2V)、Audio-Text-Image-to-Video(ATI2V)及视频续写等核心功能，同时在底层架构上全面升级，实现动作拟真度、长视频稳定性与身份一致性三大维度的突破。(36氪)

联想ThinkStation PGX桌面AI超算工作站正式发售

联想ThinkStation PGX桌面AI超算工作站已在京东及联想官网全面发售。产品提供1TB和4TB两个版本，搭载NVIDIA GB10芯片与128GB内存，具备1PetaFLOP算力且功耗仅240W。支持双机互联，预装NVIDIA AI软件栈，适配AI开发、科研等多场景，依托联想中国市占率优势提供3年保修。(36氪)