自2019年开源以来，欧拉历经近六年深耕，已成长为中国规模最大、发展最快的开源操作系统根技术社区。展望未来，开源欧拉(openEuler)社区正式启动新五年发展征程，计划于今年底上线面向超节点的操作系统，引领AI时代技术浪潮，加速全球化布局。

数字经济时代，算力正加速演变为与水、电、燃气比肩的公共基础资源，并融入产业价值链成为驱动经济高质量发展的重要生产要素。特别是随着人工智能(AI)技术进入规模化应用阶段，各行业数智化转型持续深化，对算力资源的需求呈现指数级增长态势。

据国际咨询机构IDC预测，受大模型与生成式AI的持续驱动，算力需求将大幅攀升。2025年中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，2026年达到1460.3EFLOPS，2028年达到2781.9EFLOPS。可以说，算力基建正成为AI时代的新基建核心，其规模与质量将直接决定企业核心竞争力与未来发展潜力。

然而，我们也看到，传统服务器集群难以满足异构算力融合、低时延通信等要求。超节点凭借高算力密度、微秒级互联及软硬件协同优化等优势，正成为AI基础设施的主流形态，而操作系统作为连接底层异构硬件资源与上层多样化AI应用，实现高效调度与管理的核心，其重要性更是不言而喻。

值得一提的是，在近日举办的操作系统大会&openEuler Summit2025上，开放原子开源欧拉委员会主席熊伟发布openEuler全球首个面向超节点的操作系统(openEuler 24.03 LTS SP3)，并表示，openEuler开启新的五年发展之路，坚定拥抱超节点，坚定拥抱AI，加速全球化进程，为世界提供新的选择。

超节点热潮袭来：全栈适配筑牢操作系统根基

如今，超节点技术热度持续攀升，算力基础设施向超节点形态演进已成为业界普遍共识，各厂商亦纷纷推出相关产品，加速技术落地与场景验证。

据熊伟介绍，超节点目前仍处于初期探索阶段，相关技术标准与应用场景尚未完全明确。在行业发展存在不确定性的背景下，openEuler的首要任务是完成操作系统及上层软件栈的适配，且适配过程将最大限度兼容现有技术体系，毕竟超节点技术落地将牵动整个IT软件栈的重构，此项工作的工作量极为庞大。因此，早在超节点仅处于概念构想与文档规划阶段时，openEuler便已提前启动相关筹备。具体来看：

第一阶段：筑牢技术根基，完成全栈适配与版本发布

为避免超节点技术落地后，因接口缺失导致兼容性、API及ABI兼容出现重大问题，openEuler早在2023年底发布的24.03版本中，就预先预留了相关接口。2024年，在已有接口基础上，完成了核心能力与框架的融合。按照规划，2025年openEuler社区将实现全量软件栈、核心能力及技术细节的完善，并计划于12月30日，先行开放操作系统内部的基础框架，后续需补充工具等配套资源以实现“开箱即用”，预计2026年上半年可与各厂商同步完成版本发布。

第二阶段：适配客户差异，打通社区到商用的转化链路

作为开源社区，openEuler服务的企业客户需求呈现显著差异化：一类是互联网及云厂商等具备自主开发与运维能力的客户，可直接采用openEuler社区版本;另一类客户则缺乏操作系统开发运维能力，需通过采购商用版本满足需求，这就需要麒麟软件、统信软件、麒麟信安等操作系统厂商提供专业支撑服务。

由于社区版本到商用版本的转化存在天然周期，打通这一转化链路成为openEuler在2026年的关键任务之一。得益于openEuler与商业合作伙伴的紧密联动，各方已达成明确共识，2026年将同步推出适配超节点的商用操作系统版本，形成“社区赋能商用、商用反哺生态”的良性循环，这也是openEuler在超节点支持领域的重要成果落地。

关于超节点的后续技术演化，openEuler已规划了基于实际应用的迭代路径。计划在超节点相关设备落地后，首先与各行业客户开展深度需求对接，并上线一批POC(概念验证)业务。通过实际应用场景的检验，明确超节点的核心适配场景与价值最大化路径，进而明确后续研发的重点方向，确保技术发展与产业需求同频共振。

可以说，openEuler以提前布局、分阶段落地、生态协同的清晰思路，在超节点技术尚处初期探索阶段时主动破局，通过筑牢技术适配根基、打通社区到商用的转化链路、规划贴合产业需求的迭代路径，为超节点技术的产业化落地与整个生态的成熟完善，提供了关键的操作系统层面支撑。

从传统到新兴：走出特色技术发展路径

经统计，openEuler社区已孵化25个开源项目，其中22个与AI领域高度相关，可见AI正深度渗透各行业领域。

在这一转型背景下，华为、英伟达、英特尔、AMD等行业厂商纷纷推出超节点产品。这一趋势的驱动力，是AI技术崛起引发的计算模式与软件栈根本性变革，传统数据库、大数据、ERP等应用软件的开发逻辑、软件栈架构及对计算机硬件的要求，与AI运算、大模型运算存在本质差异。

熊伟指出，openEuler的首要任务是构建完整的社区AI技术栈。操作系统的本质是提供基础性软件栈支撑，这也是openEuler本年度投入力度最大的方向。

为此，在本次大会期间，面向数据中心场景，openEuler社区带来了Intelligence BooM全栈开源AI解决方案，支持50+模型微调，通过异构协同推理效率提升10%～30%，具备面向Agentic AI智能体生态快速适配能力。“这是未来openEuler最重要的转型变革。”熊伟强调。

除了完善AI技术栈，openEuler还在持续深化与硬件的协同适配，而适配过程中必然伴随性能调优工作。大模型的部署与运行难度远超成熟的数据库技术：数据库部署无须复杂适配，即便直接落地设备也能保障基础运行;但大模型不仅部署流程繁琐、硬件适配门槛高，后续要实现高效稳定运行更是一项艰巨挑战。因此，openEuler在构建完整软件栈的基础上，正全力打磨性能调优能力与开箱即用的产品体验，以期推动大模型应用全面普及。

同时，openEuler社区在在线与离线业务混布等场景也开展了大量创新性工作，云领域技术探索并未局限于传统模式。值得关注的是，自2023年起，openEuler在互联网领域的应用规模持续增长，2024年进入爆发期，截至2025年使用量已实现大幅攀升。当前，诸多源自互联网领域的新型业务模式正逐步延伸至传统行业，openEuler也在紧跟这一趋势推进技术演进。

总体而言，openEuler的技术投资布局清晰呈现两大方向：在新兴AI领域进行全方位、高强度投入;在相对成熟的传统领域，通过融合互联网新型业务形态实现持续创新。这两大方向相互支撑，共同构成了openEuler的技术发展路径。

锚定全球化：以开放破局，以协作致远

推进业务全球化布局，已成为openEuler的发展目标。今年，AMD正式成为开源欧拉社区捐赠人，至此，Intel、Arm、AMD三大芯片企业均已加入社区捐赠人行列。

与此同时，在全球开源组织协作层面，openEuler近期与Zephyr嵌入式技术基金会、Linux Foundation AI&Data基金会达成深度技术合作。截至目前，其已累计与15家全球开源组织携手，在AI、云、大数据、HPC、嵌入式等多个关键领域建立起紧密合作关系，全球化协作网络持续扩容。

“openEuler始终秉持开放协作理念走向全球，与全球伙伴开展深度协同。”熊伟表示，从实际市场场景来看，具体客户可能存在不同社区间的选择考量，但无论在全球还是国内市场，openEuler更倡导构建开放共赢的合作生态，其核心在于互通有无、资源共享。

为进一步落地这一理念，openEuler自2024年起正式提出“泛欧拉模式”。这一模式的内涵是将openEuler的技术竞争力与生态优势全面开放给其他社区及项目，既允许直接采用整个社区成果开发商业版本，也支持分阶段引入关键技术模块;即便其他项目借鉴相关成果后形成相似形态，仍可被纳入泛欧拉生态，成为重要组成部分。

“相较于纯开源社区，openEuler强调商业闭环与商业底色。”熊伟补充道，技术优势、商业模式设计优势与生态模式优势的三者结合，将助力openEuler在全球市场快速实现价值转化与市场突破。

写在最后：

从六年前的开源初心出发，openEuler以根技术深耕筑牢产业底座，用前瞻布局把握超节点与AI融合的时代脉搏，更以开放姿态搭建起连接全球的协作桥梁。

可以肯定的是，未来，随着超节点技术的规模化落地、AI生态的持续完善，openEuler必将以更成熟的技术、更开放的生态、更稳健的商业闭环，让开源的火种照亮AI时代的每一个创新角落，让协作的力量驱动数智未来的高质量发展。