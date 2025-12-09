2025年12月9消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？ 《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

OpenAI报告称企业人工智能应用激增

OpenAI发布首份企业人工智能现状报告，显示人工智能工具正被快速采用，ChatGPT每周用户量已突破8亿。报告指出，企业正从试验阶段转向大规模应用，这与过去主要通用技术的采用周期相呼应。(新浪财经)

ChatGPT 8亿周活创下消费级科技产品普及纪录，叠加100万家企业付费、700万个企业付费席位的规模，印证AI C端带动B端的渗透逻辑。

IBM以110亿美元收购Confluent，加速云计算发展

IBM周一表示，它将收购数据基础设施公司Confluent，交易价值110亿美元，从而加强其云计算产品，以利用人工智能驱动的需求热潮。(新浪财经)

这是IBM在AI与混合云赛道的关键落子，核心是通过掌控实时数据流转能力，补全算力+管理+数据的战略闭环。

SK海力士推迟HBM4量产计划，拟大幅增加HBM3E产量

SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月，HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。公司现在决定至少在明年上半年之前，保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。据了解，SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时，大幅增加了HBM3E的产量。(财联社)

地平线预计将城区辅助驾驶下放到10万级市场

12月8日，在2025地平线技术生态大会上，地平线CEO余凯表示，公司基于单征程6M的城区辅助驾驶即将量产上车，将普惠到10万元级别市场。首批单征程6M城区辅助驾驶量产合作方式有两种，一种是芯片工具链合作，合作伙伴包括博世、卓驭、轻舟智航;另一种是算法服务合作，合作伙伴包括电装(DANSO)、酷睿程(CARIZON)、智驾大陆(neueHCT)。(第一财经)

美团宣布开源LongCat-Image图像生成模型

美团LongCat团队正式发布并开源LongCat-Image模型，参数规模为6B。(36氪)

苹果芯片负责人辟谣离职

据彭博社获取的一份内部备忘录显示，苹果芯片业务负责人约翰尼・斯鲁吉本人澄清，他并未计划离开苹果公司，其已明确重申将继续留在公司。备忘录写道：“我认为你们有必要直接从我这里听到真相。正是我们共同造就了全球最优秀的产品。我热爱我的团队，也热爱我在苹果的工作，近期没有离开的打算。”(新浪科技)

Warby Parker与谷歌将于2026年推出人工智能智能眼镜

Warby Parker12月8日表示，该公司正在与Alphabet旗下的谷歌公司合作开发轻型人工智能眼镜，首款产品预计将于2026年推出。(新浪财经)

智元第5000台人形机器人量产下线

智元机器人今日宣布第5000台通用具身智能机器人量产下线，该款机器人为智元灵犀X2。现场，知名演员黄晓明亲自来到现场，成为智元第5000台人形机器人产品主人，“现场提货”领走了灵犀X2。智元机器人联合创始人兼首席技术官彭志辉表示，“第5000台机器人下线是一个里程碑，但它更是我们新征程的一个起点。”(新浪科技)