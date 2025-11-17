11月17日，阿里巴巴正式宣布“千问”项目全力进军AI to C市场。与此同时，基于全开源模型Qwen3的千问APP公测版上线，并提供网页及PC版，凭借免费以及与场景生态结合等优势，与ChatGPT展开全面竞争。

当前发布的千问APP，从阿里的定位来看仍是一个初级版本，主要通过最先进的模型打造一个“会聊天能办事的个人AI助手”。千问APP的战略目标是打造未来的AI生活入口，具备更多“办事能力”，如已经支持的一句指令生成研究报告、制作PPT等。

有消息透露，阿里巴巴正在计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问APP，让千问具备更强大的办事能力。

国际市场方面，阿里表示，面向全球市场的千问APP国际版也将在近期上线，借助Qwen模型的海外影响力与ChatGPT争夺海外用户。值得关注的是，Qwen在海外表现颇为亮眼，正在抢占硅谷市场。例如，Airbnb CEO布莱恩・切斯基公开表示，公司正“大量依赖Qwen”，因其比openAI模型更快更好。英伟达CEO黄仁勋也表示，Qwen已占据全球开源模型的大部分市场，并在持续扩大份额。

截至目前，Qwen系列模型的全球下载量已突破6亿次，积累了极高的行业声誉。近期，阿里发布的旗舰模型Qwen3-Max，性能超过GPT5、Claude Opus 4等国际竞争者，跻身全球前三。

阿里管理层认为，AI发展将经历“学习人”、“辅助人”和“超越人”三个阶段。目前，大模型的能力已经进入到“辅助人”的Agentic AI时代，阿里大力入局C端市场的时机已经成熟。