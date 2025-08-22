没等到R2，DeepSeek V3.1抢先登场：性能提升，API调用价格迎来调整

据DeepSeek官方消息，8月21日下午，DeepSeek宣布推出其最新的大语言模型DeepSeek-V3.1，同步完成官方App、网页端及API接口的全面更新。

据悉，本次升级包含三大主要变化：一是混合推理架构：一个模型同时支持思考模式与非思考模式;二是更高的思考效率：相比DeepSeek-R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think能在更短时间内给出答案;三是更强的Agent能力：通过Post-Training优化，新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。

此外，为方便开发者接入，DeepSeek-V3.1同步升级API功能，新增Anthropic API格式支持，兼容Claude Code框架以降低迁移成本，同时推出严格模式Function Calling(strict)确保输出符合预定义schema，提升调用稳定性，并将上下文窗口扩展至128K tokens以满足文档处理、数据分析等需求。

开源方面，V3.1的Base模型与后训练模型已在HuggingFace和魔搭平台开放下载，支持FP8参数精度，但需注意新版模型对分词器及Chat模板进行了优化，与V3存在差异，建议参考官方文档进行部署。

值得注意的是，DeepSeek宣布将于2025年9月6日起调整API调用价格，取消夜间时段优惠并推出新版定价表，但在该日期前所有服务仍按原价格计费，用户可继续享受当前优惠。为应对需求增长，API服务资源已进一步扩容，开发者可提前测试性能。

如今，在大模型竞争日益激烈的背景下，DeepSeek通过V3.1的混合架构与Agent强化，展现了其在效率与实用性间的平衡能力。随着开源生态的完善和API兼容性的提升，该模型有望在企业和开发者社区中快速落地。