2025年12月15日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？ 《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

工信部等7部门：鼓励使用人工智能等技术提升产品碳足迹因子数据库建设效率和质量

工信部等7部门印发《产品碳足迹因子数据库建设工作指引》。其中提到，创新前沿技术应用。鼓励使用人工智能等技术提升产品碳足迹因子数据库建设效率和质量，提升碳足迹因子数据的代表性和可靠性。探索可信数据空间等解决方案在产品碳足迹因子数据库建设的应用场景，鼓励先行先试。(36氪)

2025年人工智能核心产业规模有望破万亿元

12月14日，从中国信息通信研究院了解到，今年以来，中国人工智能产业呈加速发展态势，2025年人工智能核心产业规模有望突破万亿元。数据显示，今年以来，生产制造环节的大模型应用增长显著，应用案例占比由去年的19.9%增长至25.9%，带动人工智能产业规模快速增长。(央视新闻)

双向赋能效应显现，既推动传统产业升级，又催生出智能终端、智能体等新消费场景与新业态。

甲骨文：与OpenAI的合作安排“没有延迟”

当地时间12月12日，甲骨文公司否认为OpenAI建造的数据中心完工时间从2027年推迟至2028年的报道。甲骨文发言人称，选址和交付时间表是在协议签署后与OpenAI密切协调后确定的，并经双方共同同意。所有需要满足合同承诺的节点均未出现延误，所有里程碑仍按计划推进。(界面新闻)

防止AI人才外流，OpenAI调整薪酬政策

12月14日，据《华尔街日报》报道，OpenAI 在刚刚过去的一周告诉员工，该公司将取消一项薪酬政策。该政策规定员工在公司工作至少六个月后才能获得股权归属。这六个月就是所谓的“归属悬崖”。如果 OpenAI 员工在六个月内离职，任何股票都拿不到。(IT之家)

宇树科技发布人形机器人“App Store”

宇树科技宣布首发人形机器人“App Store”，用户可以将训练好的舞蹈、武术、干活等模型一键上传分享，也可以下载其他开发者开发的动作部署到机器人。(36氪)

宇树机器人“App Store”的发布是一次具有前瞻性的战略卡位。它尝试为处于商业化早期的人形机器人行业，开辟一条通过开放生态和社区力量来积累数据、培育市场的路径。

阿斯麦CEO：High-NA EUV光刻改进方案已得到验证，预计2027至2028年大规模量产

阿斯麦(ASML)首席执行官克里斯托夫・富凯表示，公司为High-NA EUV(高数值孔径极紫外光刻机)所设计的光刻改进方案已得到验证，成像效果极佳，分辨率非常出色。目前公司正与客户合作，以全面完善该光刻系统的成熟度。报道称，阿斯麦将与客户密切配合，确保High-NA EUV在明年内实现停机时间降至最低的稳定运行。富凯预计，High-NA EUV将在2027至2028年间实现大规模量产。(财联社)

SK海力士警告：DRAM供不应求局面预计持续至2028年

按照SK海力士的一份内部分析文件，传统DDR4/5 DRAM内存的供应将持续紧张，预计会一直延续到2028年。报告指出，DRAM厂商的库存已经被压缩到了最低水平，而且产能一直很有限，因此长期供不应求是必然的。(新浪财经)

谷歌称将Gemini的翻译功能引入谷歌的文本翻译

谷歌称将Gemini的翻译功能引入谷歌的文本翻译，并推出耳机实时语音转语音翻译的测试版体验。(财联社)