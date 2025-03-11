315吃瓜指南：大模型预测三大翻车品类

一年一度的国际消费者权益日就要到啦!作为这一天的重头戏，央视的315晚会可以说是让不良商家瑟瑟发抖的“曝光时刻”。

每年的315晚会都像是一场正义与邪恶的“大对决”，揭露了一个又一个让人瞠目结舌、触目惊心的消费陷阱。在此，我们不妨来点高科技玩法，让文心一言(V4.0)、DeepSeek(DeepSeek-R1+联网搜索)、豆包(V7.5.0+深度思考)、通义千问(V2.5)和讯飞星火(V4.0 Turbo)这五款大模型，带着我们一起回顾一下，过去10年央视315都曝光了哪些猛料。

文心一言

评价：文心一言按照行业类别对曝光内容进行梳理，涵盖网络水军、假冒伪劣、消费者权益受损等多个方面，但缺乏对每个曝光事件的具体时间标注，难以让读者清晰把握事件发生的先后顺序。

DeepSeek

评价：DeepSeek以2015-2024年为时间脉络，系统梳理央视 315 晚会曝光的多领域典型案例，涵盖食品安全、产品质量等问题，并总结消费维权趋势，内容详实且结构清晰。

豆包

评价：豆包梳理的盘点内容中涉及2025年案例，因2025年央视315晚会还没有播出，此部分存在明显事实性错误。

通义千问

评价：通义千问以年份为时间轴，系统梳理十年间央视315晚会曝光内容，但存在部分年份内容空白，如2020年。

讯飞星火

评价：讯飞星火以年份为序呈现多行业央视315曝光案例，时间线索清晰且案例典型，但内容完整性不足，缺失2024年曝光信息。

总的来说，文心一言按行业分类像个 “分类狂魔”，但不标时间，仿佛在玩 “猜猜这瓜哪年的”;DeepSeek走 “稳扎稳打风”，时间线清晰内容实诚;豆包直接 “翻车现场”，2025年晚会都没播呢，硬编案例;通义千问按年份梳理，结果部分年份空白，属于是作业没写完的 “漏题选手”;讯飞星火有时间有案例，偏缺2024年。

现在，让我们把目光转向2025年的315晚会。既然有了大模型的帮助，不如让它们预测一下今年又有哪些行业和产品可能被“点名出道”呢。。

文心一言对曝光内容的预测，聚焦预制菜、新能源汽车、直播电商、智能家居、医美行业、在线教育、安全防护产品、科技领域滥用风险等八大领域。此外，还延伸至其他新兴领域，对量子产品骗局等伪科学产品问题展开预测。

DeepSeek给出的预测围绕食品安全、金融消费与科技、产品质量与消费安全、新兴消费与互联网乱象、汽车与出行服务等五大领域。

豆包给出的预测以新能源汽车、预制菜、直播电商与虚假营销、AI技术与数据安全、宠物经济、食品安全与餐饮卫生等六大行业为脉络，还配套消费者避坑建议。

通义千问给出的预测围绕预制菜、新能源汽车、直播电商、医美等消费热点行业。

讯飞星火给出的预测覆盖食品餐饮、互联网与直播、大健康与医美、新能源汽车与交通出行、新兴科技、文娱与旅游消费以及金融与借贷等七大行业。

有意思的是，这五款大模型都默契地把预制菜、新能源车、直播电商列为“必曝光三件套”。至于预测的准不准？3月15日咱们搬好板凳，坐等晚会。