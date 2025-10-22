10月22日消息，据外媒报道，OpenAI日前推出了一款集成了ChatGPT的专用AI浏览器ChatGPT Atlas。

新款浏览器包括OpenAI的Operator AI代理，它可以完成基于网络的任务，如预订餐厅、订购杂货、根据在线食谱创建购买清单，以及填写在线表格。有一个“光标聊天”工具，用于在浏览器中编辑内联文字。

所有标准的浏览器功能也包括在内，如标签、书签、历史记录和密码集成。它的设计简单，具有像Safari或Chrome这样的标准搜索窗口。

ChatGPT Atlas首先在Mac上发布，iOS、Android和Windows版本将在不久的将来推出。OpenAI的ChatGPT Atlas浏览器将与苹果的Safari浏览器和谷歌的Chrome浏览器展开竞争。Safari目前还没有AI集成，但Chrome有。

可以说，OpenAI此举，将迫使整个浏览器行业加速AI化转型。一方面，谷歌、苹果、微软等头部厂商需紧急缩短AI功能迭代周期，谷歌要强化Chrome的Gemini集成以守住市场份额，苹果可能加速Siri与Safari的深度绑定以避免用户流失;另一方面，行业转型将跳出附加AI工具的浅层模式，转向AI代理+场景化服务的深层重构，推动浏览器从信息检索入口升级为智能办事终端，改写人主动找信息的传统交互逻辑。