2025年12月18日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？ 《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

我国虚拟数字人领域首个国家标准正式发布

我国虚拟数字人领域首个国家标准《信息技术客服型虚拟数字人通用技术要求》近日正式发布。该标准的出台填补了行业技术规范空白，为客服型虚拟数字人的研发、生产和应用提供了统一的技术要求和评估标准。(央视新闻)

强化合规与安全，标准涵盖日志追溯、内容安全治理等运营要求，为防范数字人滥用、肖像权侵权等风险提供技术层面的规范支撑。

自动驾驶企业加速出海，重点布局新兴市场

萝卜快跑获颁阿布扎比首批全无人驾驶商用牌照、滴滴出行加入阿布扎比智能和自动驾驶汽车产业集群、文远知行与优步在阿布扎比正式启动L4级纯无人Robotaxi商业化运营……近期，阿联酋首都阿布扎比迎来中国自动驾驶企业的集中落地。业内人士认为，随着商业化的不断加快和全球化的持续推进，包括中东和东南亚地区在内的新兴市场逐渐成为我国自动驾驶企业出海的重点区域。(经济参考报)

何小鹏称当前没有AI泡沫，人形机器人将来会是巨头的竞争

12月17日，小鹏汽车董事长何小鹏在朋友圈发文，对AI泡沫、物理AI、美国的新创业和机器人，以及AGI的到来等热门话题发表自己的感受与见解。何小鹏称，人形机器人将来会是巨头的竞争，而不同的专用机器人则会有大量不同领域的选手，且会有非常多的成功机会。何小鹏认为，当前没有AI泡沫，未来AI的市场有着巨大机遇。(IT之家)

小米发布MiMoV2Flash大模型

小米发布 Xiaomi MiMo-V2-Flash 开源 MoE 模型，总参数量 309B，活跃参数量 15B，专为智能体 AI 设计，专注于快。小米官方介绍称，这是一个专为极致推理效率自研的总参数 309B(激活 15B)的 MoE 模型，通过 Hybrid 注意力架构创新及多层 MTP 推理加速，在多个 Agent 测评基准上保持进入全球开源模型 Top 2;代码能力超过所有开源模型，比肩标杆闭源模型 Claude 4.5 Sonnet，但推理成本仅为其 2.5%，生成速度提升 2 倍。(新浪科技)

Gemini 3 Flash正式发布

12月18日，Gemini 3 Flash正式发布，Gemini 3家族成为完全体：Flash、Pro和Deep Think。Flash模型已经全面上线Gemini APP、AI Studio、Google Antigravity和Gemini CLI，用户打开Gemini就是默认Gemini 3 Flash版本。(新智元)

Gemini 3 Flash的发布标志着AI产业进入新阶段：不再追求盲目堆参数，而是通过技术创新实现普惠式智能。这款产品不仅让Google在与OpenAI的竞争中占据有利位置，更重要的是，它让AI真正成为每个人日常生活的一部分。

字节跳动Seedance 1.5 pro音视频创作模型正式发布

字节跳动Seed团队12月17日正式发布新一代音视频创作模型Seedance 1.5 pro。Seedance 1.5 pro支持音视频联合生成，能够执行多种任务，包括从文本到音视频的合成以及图像引导的音视频生成等。(36氪)

AppleMusic即将与ChatGPT集成

OpenAI 应用业务首席执行官菲吉・西莫表示，Apple Music 将加入即将与 ChatGPT 实现集成的合作伙伴阵营。Apple Music 与 ChatGPT 的集成方式，大概率会和 Spotify 在 ChatGPT 中的运行逻辑大同小异。(新浪科技)

Nebius发布搭载英伟达Blackwell Ultra芯片新一代AI云平台

12月17日，荷兰人工智能基础设施供应商Nebius宣布推出Nebius AI Cloud 3.1版本，该版本将下一代英伟达的Blackwell Ultra计算技术和增强的运营能力引入其最新的全栈人工智能云平台。(界面)