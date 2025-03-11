Gartner：30%的CDAO将难以衡量数据、分析和AI价值视为首要挑战

3月11日消息，据IT研究与咨询机构Gartner最新调查结果显示，30%的首席数据和分析官(CDAO)将难以衡量数据、分析和人工智能(AI)对业务成果的影响视为最大挑战。

Gartner高级研究总监Michael Gabbard表示：“挖掘数据价值已成为一大趋势，例如许多企业都在讨论数据的价值、想要将数据作为驱动力等等，但能够做到这一点的企业少之又少。定期根据相关领域数据作出调整的企业往往能够超越同行。”

绝大多数企业(90%以上)的数据和分析(D&A)领导者都在过去12至18个月把侧重于价值和成果的领域作为其主要职责并将在未来继续关注这些领域。但只有22%的受访企业为其大部分D&A用例定义了业务影响指标并且跟踪和传达了这些指标。

Gabbard指出，企业越来越重视通过制定强有力的D&A战略提高决策能力和运营效率，而这正是D&A领导者的职责。CDAO必须尽早识别关键趋势，才能对D&A战略做出主动、明智的选择并围绕这些驱动因素构建运营环境，进而加快实现由数据驱动、以决策为中心的愿景。

Gartner调查结果显示，91%的CDAO将制定可行的D&A战略视为其主要职责。