新的实测表明，GPT-5比GPT-4o更准确

8月18日消息，不久前，OpenAI首席执行官萨姆・奥特曼(Sam Altman)正式发布GPT-5，称其为“有史以来最强大、最智能、最快速、最可靠的ChatGPT版本”。在同期演示中，OpenAI团队特别强调，GPT-5将有效“减轻幻觉问题”。

尽管当前主流大模型的幻觉率普遍呈下降趋势，但这一问题仍广泛存在，也是人工智能在缺乏人类监督时难以独立执行任务的核心原因之一。

作为运营行业顶级幻觉排行榜(覆盖基础模型与推理模型)的RAG即服务平台Vectara，已针对OpenAI的上述说法开展实测。结果显示，GPT-5的幻觉表现确实优于GPT-4，但与GPT-4o的差距极小。

根据Vectara公布的数据：GPT-5的接地幻觉率为1.4%，而GPT-4为1.8%，GPT-4 Turbo和4o-mini为1.69%，GPT-4o则为1.49%。

值得注意的是，GPT-5的幻觉率略高于GPT-4.5预览版(其接地幻觉率为1.2%)，但显著高于OpenAI表现最佳的推理模型o3-mini――该模型以0.795%的接地幻觉率成为当前GPT系列中的佼佼者。

不过横向对比来看，GPT-5的幻觉控制能力仍大幅领先于竞品：Gemini-2.5-pro的幻觉率为2.6%，Grok-4则达4.8%。

OpenAI在推出ChatGPT-5后，随即从Plus订阅账户中移除了GPT-4及其所有变体(包括GPT-4o和4o-mini)，这一举措几乎立刻引发用户的强烈反对。

从幻觉控制能力维度观察，GPT-5如今已取代了ChatGPT系列中可靠性较强的版本之一――4.5版。

萨姆・奥特曼随后在社交平台回应称：“我们确实低估了用户对GPT-4o中某些功能的依赖程度，即便GPT-5在多数方面表现更优。”他同时承诺，将在有限时间内为Plus用户重新开放GPT-4o的使用权限。