2025年12月12日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？ 《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

OpenAI发布GPT5.2

OpenAI正式推出新一代大模型GPT-5.2，付费用户端及API同步开放。此举距上一代GPT-5.1发布不足一月，背后是谷歌Gemini 3引发的“红色警报”竞争压力――OpenAI此前紧急叫停广告、资讯等侧项目，将所有资源集中于主模型研发，最终以“职场效率革新”为核心，交出这款号称“迄今最强专业知识工作模型”的答卷。该版本旨在真正的实现做表格、写PPT、敲代码、看图、读长文等。(新浪科技)

GPT-5.2的发布不仅是OpenAI对竞争压力的回应，更开启了AI深度赋能专业工作的新时代。人机协作不再是口号，而是可量化的效率提升和成本优化，未来职场对AI协作能力的要求将持续提高。

华为、支付宝、中移互联网合作布局AI+5G新通话DC生态

12月10日，华为、支付宝、中移互联网正式签署合作协议，共同开启“通话即服务”的智能化通信时代。此次合作标志着三方将深化AI+5G新通话DC生态场景的联合创新，推动传统通话向智能化、服务化方向演进。其中，中移互联网将依托中国移动覆盖全国的5G新通话网络和庞大的用户基础，提供稳定可靠的通信保障和产品运营;支付宝将整合其丰富的数字生活生态能力，联合打造智能化服务场景;华为则将提供领先的通信技术解决方案与广泛的终端适配支持。三方联合，旨在共同打造一个开放、智能、安全的新型通话服务平台。(证券时报)

腾讯混元：英文名称简化为Tencent HY

腾讯混元发文称，之前有不少用户反馈腾讯混元英文名(Tencent Hunyuan)不好识别和发音。经过慎重考虑，决定把腾讯混元英文名称从Tencent Hunyuan简化为Tencent HY。从混元2.0开始，将使用这一名称，最新推出的模型为：Tencent HY 2.0 Think 和 Tencent HY 2.0 Instruct。(36氪)

Rivian开发AI芯片，用于在未来车型中取代英伟达产品

“特斯拉劲敌”Rivian开发AI芯片，用于在未来车型中取代英伟达产品，其AI平台的性能是之前款式英伟达系统的四倍。(财联社)

影视飓风入驻阿里国际站，用AI Agent做海外生意

国内视频博主“影视飓风”团队在节目中表示：已入驻全球最大的B2B出海平台阿里国际站，全面应用AI来开拓海外市场。36氪独家获悉，目前影视飓风的海外店铺已收到30多国客户发来的合作意向。据介绍，影视飓风团队使用了国际站平台上的多个AI Agent，把其此前在国内电商平台上售卖的商品信息一键翻译、生成适配海外市场的多语言介绍和推广视频，并自动装修，快速把海外店铺开起来。同时，影视飓风在接待海外客户时，也大量使用了平台的AI Agent辅助接待。(36氪)

阿里国际站的AI Agent一站式解决多语言翻译、本地化内容生成、店铺自动装修等难题，避免了传统出海“组建本地化团队、耗时适配市场”的高成本，影视飓风能快速开起海外店铺正得益于此。

QQ上线群聊AI总结

11日，QQ宣布上线群聊消息AI总结，打破“爬楼”焦虑。当群内未读消息较多时，界面右上角将自动显示AI总结气泡，用户点击“AI总结”按钮并完成授权后，即可跳转至总结页面。密集聊天产生的内容，通过元宝AI总结后，用户就能快速掌握聊天精华。(新浪科技)

软银寻求AI布局，正考察包括数据中心运营商Switch在内的潜在收购

软银集团已与Switch的领导层进行了讨论，并正在对该公司进行尽职调查。同时，软银也与Switch的主要私募股权支持者之一DigitalBridge Group Inc. 就在潜在收购方面进行了深入谈判。Switch的所有者一直在寻求对其数据中心运营商进行估值，包括债务在内，任何交易的估值约为500亿美元。他们也在为Switch潜在的IPO做准备，最早可能在明年初进行。(财联社)

马斯克宣布xAI将在萨尔瓦多推出全球首个全国性AI教育项目

当地时间周四，马斯克旗下人工智能初创公司xAI和萨尔瓦多政府宣布达成合作伙伴关系，在未来两年内开发和部署一个全国性的人工智能教育系统，使萨尔瓦多成为第一个在整个公立学校系统中实施个性化人工智能辅导的国家。(新浪财经)