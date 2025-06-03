以全栈能力筑牢安全屏障，思科AI战略破解安全困局

当前，人工智能(AI)技术正以燎原之势飞速发展，深刻重塑着人类社会的生产与生活方式。然而，在该技术不断加速演进并广泛渗透至各个领域的同时，一些不法分子开始利用其强大能力，增强网络攻击的复杂度和效率，这无疑给安全防护体系带来了前所未有的挑战。

安全新变革，助力企业应对挑战

作为一家跨国科技企业，思科始终重视技术创新，致力于推动网络技术的进步与发展。在近日举办的思科2025科技创新AI峰会上，思科推出覆盖“基础设施、AI安全、数据、AI原生产品、服务”五大领域的AI战略，旨在以安全为基石，助力企业构建智能未来。

在基础设施方面，思科将通过AI原生高密度交换设备、智能网络管理、高性能光模块及已验证设计架构，为企业打造更快、更灵活、更安全的AI基础网络，并重塑数据中心运营，提升与AI负载的协同效率。在安全方面，思科提出“以AI防御AI”的策略，整合覆盖全AI技术栈的网络安全解决方案，从基础设施到应用层提供全方位防护。在数据方面，思科借助与Splunk平台的深度融合，助力客户全面洞察网络、安全、业务数据，赋能企业前瞻性决策与创新。在产品层面，思科推出具备AI驱动的自修复能力、自动化与专家级指导的AI原生解决方案，显著提升IT与安全团队效率。在服务方面，思科联合生态伙伴为企业提供端到端服务，帮助企业甄选合适的AI方案，并支持部署、采纳与落地，确保最大商业价值的实现。

思科全球副总裁兼大中华区首席执行官 黄志明

思科全球副总裁兼大中华区首席执行官黄志明表示，在人工智能重塑全球产业格局之际，思科始终致力于成为企业值得信赖的技术合作伙伴，助力客户从容应对AI转型挑战。作为AI时代的连接者与守护者，思科凭借数十年深耕网络与安全领域的经验积淀与技术引领地位，助力客户从容应对规模化AI部署的复杂挑战。

此前，企业开展AI项目时，主要关注算力，即企业是否具备足够的算力以满足业务需求。然而，随着过去一两年AI技术的逐步部署与实施，人们逐渐意识到，AI落地不仅需要强大的算力，还依赖于众多关键因素。

首先是安全隐患，AI模型、架构、应用和基础设施面临着新的安全攻击，AI安全是客户的一个巨大担心;其次是网络性能瓶颈，模型训练和推理会产生大量流量，从而减缓网络速度并延迟实现价值的时间;第三是端到端的AI体验，AI端到端体验不仅仅由基础设施决定，AI应用需要一个强大的可观察性和安全性平台，并与业务成果相关联。

据思科大中华区资深副总裁兼首席技术官侯胜利介绍，从连接的角度来看，思科提供了三种不同的网络支持方式，更好地支持AI。

思科大中华区资深副总裁兼首席技术官 侯胜利

一是数据中心网络，随着智算中心逐渐取代传统数据中心成为主要投入方向，思科推出了适配智算中心需求的网络方案。该方案构建于标准以太网协议之上，具备高带宽、低延迟、零丢包以及可管可控等特性，旨在充分满足智算业务的高标准网络要求，助力智算中心稳定、高效地运行各类人工智能任务。

二是SDWAN和Secure Access，考虑到AI应用的部署形式既有集中于数据中心的模式，也存在分布式、边缘的场景，同时用户的分布具有全球性，思科采用Secure Access和SDWAN的方式，保障全球用户能够便捷且安全地获取所需的AI服务和业务，有效解决了广域网上不同用户对AI应用访问的安全性与便捷性问题。

三是云原生网络，当前AI应用多基于容器以微服务的形式运行，为实现资源的高效调度和优化。思科着重关注云原生网络的安全性与可靠性，致力于使其更好地适应业务需求，确保在云原生环境下AI应用能够稳定、高效地执行各项任务，从而为企业的数字化业务提供坚实的网络支撑。

在具体实施方面，思科拥有自研的Silicon One芯片、基于AI的业务创新以及经过验证的思科验证设计(CVD)，为AI业务提供全面支持。在数据中心的物理层，思科通过业务创新，优化了光纤模块和供电系统，提高了数据传输的可靠性和能效。在网络设备层面，思科的Silicon One芯片支持多种交换机和路由器产品，助力数据中心的网络连接。对于大规模数据中心集群，思科提供了光或路由连接方案。此外，思科的Nexus dashboard实现了AI自动运维，能够快速下发配置并加速部署。

报告揭真相，认知短板亟待解决

据思科最新发布的2025年《网络安全就绪指数》报告显示，过去一年中，92%的受访中国企业曾遭遇AI相关的安全事件。

思科大中华区副总裁兼安全事业部总经理卜宪录对此进行了深入分析，揭示了当前企业面临的多重网络安全挑战。

思科大中华区副总裁兼安全事业部总经理 卜宪录

一方面，超半数企业难以识别网络中的影子IT与影子应用，对员工使用AI应用的情况也缺乏清晰认知，数据泄露、合规风险及商誉损害等隐患随之而来。另一方面，近三分之二的企业在过去一年遭受网络攻击，超八成企业预计未来1至2年将面临攻击威胁，业务连续性风险加剧。AI的加速普及在提升效能的同时，也因企业员工认知不足与防护手段局限，致使网络安全面临风险。

报告还特别指出，仅有48%的受访者表示员工能充分理解AI带来的威胁，45%的企业认为其安全团队真正了解攻击者如何利用AI发起复杂攻击。这一数据凸显出企业在应对AI驱动的网络安全威胁时，仍面临着严峻的认知鸿沟与防御能力短板。

鉴于此，思科推出AI Defense解决方案，聚焦于AI应用的“发现-检测-防护”全流程。具体而言，该方案能够实时识别公有云、开源及自建环境中的AI模型、应用、知识库及用户行为，从而形成可视化的资产图谱;通过将主动渗透与被动监测相结合的方式，对模型脆弱性进行评估，能够针对性地识别提示词攻击、内容幻觉等非传统风险;针对AI应用运行时可能出现的提示词攻击、有害内容输出等问题，实现实时监测并阻断风险，全方位保障业务的安全与稳定。

不仅如此，思科还推出垂类网络安全开源大模型，能够有效提升检测准确率、降低误报率，简化复杂工作流程，实现主动防御与智能响应。

加码AI战略，顺应客户发展趋势

实际上，早在几年前，思科就开始着重强调AI与安全领域，而在2025年更是将其作为独立业务板块来拓展。“这是我们顺应客户发展趋势之举，”思科大中华区副总裁兼北区及运营商事业部总经理董玉玲表示，“如今，众多客户的业务均已迈向AI ready阶段或向AI领域转型，如果无法实现AI ready，其业务竞争力将大打折扣。基于客户的实际需求与应用场景，思科组建了一个全国范围内的跨部门AI业务团队。”

思科大中华区副总裁兼北区及运营商事业部总经理 董玉玲

值得一提的是，从业务增长来看，AI已成为思科明确的核心增长点。根据思科发布的截至2025年4月26日的2025财年第三季度财报显示，人工智能基础设施订单方面，来自大型互联网公司的订单总额已超过12.5亿美元，比预期提前一个季度突破10亿美元大关。

“思科在AI领域具备全栈式技术布局，覆盖从底层架构到上层应用的主栈道，既契合时代发展方向，又能通过成熟产品矩阵引领客户需求，我们对AI业务的增长充满信心。”董玉玲说。

写在最后：

从基础设施到应用层的全栈防护，从威胁发现到智能响应的闭环体系，思科不仅以技术创新填补企业AI落地的安全缺口，更为行业树立了“用AI防御AI”的实践范式。可以预见的是，在AI与安全深度融合的浪潮中，思科将助力更多企业构建坚韧的安全防护体系，加速迈向智能化未来。