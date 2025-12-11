2025年12月11日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？ 《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

Meta全力转向闭源模型：引入谷歌、OpenAI及阿里技术成果

北京时间12月10日，在组建了堪称科技史上耗资最巨的团队数月后，Meta首席执行官马克・扎克伯格开始亲自介入日常运营工作，并推动公司战略重心转向可实现商业化变现的人工智能模型。据知情人士透露，一款代号为Avocado的全新模型预计将于明年春季正式推出，且大概率会以闭源模式面市。知情人士表示，TBD Lab在Avocado模型的训练过程中，引入了多款第三方模型的技术成果，对包括谷歌的Gemma模型、OpenAI的gpt-oss，以及阿里巴巴的通义千问(Qwen)模型在内的竞品技术进行了提炼整合。(新浪财经)

Llama 4发布后反响平平，开源模式难以转化为直接收益，而OpenAI、谷歌的闭源模型在企业级市场持续盈利，刺激Meta转向变现导向。

小米回应进军AI教育

有关“小米进军AI教育领域”的消息在社交媒体平台上传播，相关消息援引小米集团招聘页面中多个与AI教育相关的岗位，引发联想。小米集团相关知情人士透露，前述岗位招聘主要与公司旗下的红米平板电脑Redmi Pad 2 乐学版、小米米兔儿童手表这两款产品有关：“AI教育不涉及，但招聘应就是为了这两块的产品在服务”。(新浪科技)

微软宣布在印度投资175亿美元

微软计划未来四年在印度投资 175 亿美元，扩大其在该南亚国家的人工智能(AI)与云计算业务布局。印度庞大的互联网用户和智能手机用户群体，正使其成为全球科技公司竞相争夺的关键市场。(新浪科技)

谷歌DeepMind将在英国设立自动化实验室，聚焦材料科学研究

当地时间12月10日，谷歌DeepMind宣布同英国政府深化合作，将于2026年在英国建立其首个自动化实验室，专注于材料科学研究，旨在显著缩短发现新材料所需的时间。谷歌DeepMind另外宣布同英国人工智能安全研究所(AISI)签署谅解备忘录，重点关注基础安全研究，主要研究领域包括监控AI推理过程和探索AI对经济系统的潜在影响。(界面)

周靖人成为阿里合伙人，通义实验室持续调整应对激烈竞争

阿里云CTO、通义实验室负责人周靖人近期成为阿里巴巴合伙人。合伙人团队是阿里的最高集体决策机构。今年6月，阿里合伙人团队刚经历大幅缩编，人数降至上市以来最低的17人。周靖人成为阿里合伙人的关键因素之一，是他负责的通义实验室过去一年努力保证了Qwen的模型领先地位。阿里管理层给了他高度肯定，评价“这非常不容易”。(晚点LatePost)

甲骨文第二财季净利润61亿美元，剩余履约义务升至5230亿美元

当地时间12月10日，甲骨文公布2026财年第二季度财务业绩：总营收161亿美元，按美元计算同比增长14%，按固定汇率计算增长13%，其中云基础设施(IaaS)营收41亿美元，按美元计算增长68%，按固定汇率计算增长66%;净利润为61亿美元。此外，以美元计算，第二财季“剩余履约义务”总额同比增长438%，达到5230亿美元。(界面)

ChatGPT整合Adobe Photoshop等部分软件功能

12月10日，据报道，Adobe公司现已将Adobe Photoshop、Adobe Express和Adobe Acrobat功能直接接入ChatGPT平台。(界面)

此次整合实现了双方流量与功能的互补，推动专业工具迈入对话式操作的行业新范式，兼顾普通用户的易用性与专业创作者的精准需求。

欧盟调查谷歌AI使用情况

布鲁塞尔已启动反垄断调查，审查谷歌的AI概览(AI Overviews)的AI模式是否在未提供公平条款或退出选项的情况下使用出版商和YouTube创作者内容，从而可能损害竞争对手。(新浪财经)