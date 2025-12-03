2025年12月3日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

三星完成第六代HBM4芯片开发，向英伟达送样待量产批示

三星电子已完成其第六代高带宽内存(HBM4)芯片的开发，并正进入量产准备阶段。这家韩国科技巨头目前正向英伟达发送HBM4原型样品进行质量测试。三星的目标是在年底前完成HBM4的开发，一旦通过英伟达的质量测试，便可能立即开始量产。据了解，三星也正在建立即时量产的系统。(财联社)

部分用户无法访问ChatGPT，OpenAI称已采取应对措施

OpenAI旗下人工智能聊天机器人ChatGPT目前对部分用户出现服务中断。当地时间12月2日，OpenAI官方状态页面发布更新称，公司“当前正经历一些问题”，包括“ChatGPT错误率上升”。状态页面显示：“我们已实施缓解措施，正在监控服务恢复情况。”根据网络故障追踪网站Downdetector的数据，周二约有3000名用户报告了ChatGPT的使用问题。(界面新闻)

对用户而言，适度多元化AI服务使用策略是明智选择;对OpenAI而言，需将可靠性提升至与模型能力同等重要的战略地位，以满足用户日益增长的依赖与期望。

OpenAI奥特曼宣布启动“红色警报”，将改进ChatGPT

当地时间12月1日，据报道，OpenAI首席执行官山姆・奥特曼在内部备忘录中告知员工，他将启动“红色警报”紧急状态以改进ChatGPT，并计划推迟广告业务等其他项目。报道援引知情人士消息称，OpenAI虽未公开承认正在推进广告业务，但已在测试包括在线购物广告在内的多种广告形式。(界面新闻)

阿里Qwen-Image更新，千问App首发接入

阿里巴巴发布了图片生成及编辑模型Qwen-Image的更新。新模型在图像编辑中维持了更高的一致性，并在多视角转换、多图像融合、多模态推理等方面取得突破进展。目前，新版本Qwen-Image已首发接入千问App，用户可无限次免费使用。OpenAI正在开发大语言模型“Garlic”12月2日，据报道，OpenAI正在开发大语言模型“Garlic”。(界面新闻)

亚马逊推出云AI工具

亚马逊的云业务部门于周二宣布推出一款AI驱动软件，该软件旨在帮助客户更好地了解故障并从故障中恢复。这款来自亚马逊云服务(AWS)的AI工具名为DevOps Agent，它会利用Datadog、Dynatrace等第三方工具的输入数据来预测技术故障的原因。AWS表示，客户可在周二注册体验该工具的预览版，后续亚马逊将对这项服务收取费用。(新浪财经)

具身智能入选2025年十大流行语

12月2日，《咬文嚼字》编辑部发布2025年十大流行语，苏超、谷子、活人感等入选。火遍华人圈的“从从容容、游刃有余，匆匆忙忙、连滚带爬”也位列其中。智能时代已经来临，汉语词库更新加速，增添了大批与人工智能相关的语词，语言打上了明显的智能时代的烙印，比如进入榜单的“具身智能”“活人感”，我们已关注到的“智能体”“数字人”“深度学习”，以“智能”为词根的“智能设备”“智能驾驶”“智能家居”“智能产品”，等等。这说明，人工智能在深刻改变这个世界的同时，也正在重塑我们的语言结构。(新浪科技)

2025年的流行语榜单是一面镜子，映照出智能时代人类与AI的复杂关系：我们创造了能说话的机器，而这些机器反过来正在影响我们如何说话。在这场持续演进的语言变革中，保持对语言的敏感与思考，或许是我们作为人类最宝贵的活人感。

英伟达CFO：尚未与OpenAI达成最终协议

12月2日，据报道，英伟达首席财务官表示，尚未与OpenAI达成最终协议。其表示，到2026年，英伟达在Blackwell和Rubin AI芯片上的订单总额将达到5000亿美元，但其中并不包括公司目前就OpenAI下一阶段协议所做的任何工作。(界面新闻)

Mistral AI正式发布Mistral 3模型

12月2日，法国人工智能初创公司Mistral AI正式发布Mistral 3模型。Mistral 3模型包含3个小型密集模型 (14B、8B和3B)以及Mistral Large 3。所有模型均基于Apache 2.0开源协议发布。(界面新闻)