2026年6月4日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

微软宣布面向新型AI设备推出“Project Solara”平台

微软宣布面向新型AI设备推出“Project Solara”平台。芯片将运行AI Agent而非应用，并直接与云计算数据中心通信。(界面新闻)

Project Solara是微软面向智能化时代顺势而为的关键转型举措，成败取决于生态建设节奏、产品体验打磨与政企市场落地效率，项目落地也将倒逼全行业重新推演AI时代的软硬件交互逻辑，加速应用中心模式向Agent服务模式迭代。

Anthropic拓展其AI网络安全项目

Anthropic正著手拓展其网络安全项目，向新一批企业开放其Claude Mythos Preview的访问权限，以协助他们排查软件漏洞。(新浪财经)

腾讯AI产业应用大会在即，即将发布系列智能体应用新品

据腾讯云官号账号信息，腾讯2026AI产业应用大会即将在北京举办。作为腾讯年度最重要的AI产品发布平台，此次将发布系列智能体应用新品，并将公布infra等基础设施升级新进展。与此同时，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生将于腾讯AI首席科学家姚顺雨同台对话，解读AI下半场腾讯在AI赛道的最新布局和思考。(36氪)

Alphabet宣布将股权融资规模从800亿美元增至847.5亿美元

6月3日，谷歌母公司Alphabet宣布将股权融资规模从800亿美元增至847.5亿美元。其中，A类普通股和C类资本股的发行规模从先前宣布的150亿美元上调至180亿美元;存托股的发行规模从先前宣布的150亿美元上调至167.5亿美元。文件显示，A类普通股和C类资本股的发行预计将于2026年6月4日完成，存托股的发行预计将于2026年6月5日完成。(界面)

Kimi发布桌面端产品Kimi Work，定位通用型本地 Agent

月之暗面Kimi发布桌面端产品Kimi Work，其是一款面向知识工作者的通用型本地Agent，可以在电脑上拆解任务、调用工具、使用浏览器、创建和整理文件夹，并完成文档、表格、PPT等工作产物的交付。Kimi Work由Kimi Code深度参与开发，支持13小时连续编码、300个子Agent并行协作及4000余次自主工具调用。(科创板日报)

英伟达据悉收购初创公司Kumo AI

据报道，英伟达已收购成立四年的小型初创公司Kumo AI，后者致力于开发基础模型，旨在做出精准的商业预测。知情人士称，Kumo的三位联合创始人Vanja Josifovski、Hema Raghavan和Jure Leskovec已于上月加入英伟达。(界面)

Meta考虑为“Hatch”AI代理每月收取最高200美元费用

据报道，内部文件显示，Meta考虑为其正在规划中的“Hatch”消费级AI代理每月收取最高200美元费用。据悉，Meta可能会推出分级付费模式。(界面)

宇树回应与英伟达合作机器人：下半年新产品亮相

日前，英伟达首席执行官黄仁勋宣布，英伟达已与宇树科技合作，推出新一代人形机器人参考设计“H2+”。围绕前述广泛关注的话题，宇树科技工作人员表示，新的“H2+”机器人基于英伟达的算力平台研发，会比之前机器人的算力水平更好，新产品将于今年下半年亮相。(中新网)