从一场人工智能大会，可以看到什么？在世博展览馆看人形机器人协作造车，在张江观战机器人擂台对决与机器狗竞速，在西岸用脑机接口意念抓娃娃……7月17日至20日，2026世界人工智能大会(WAIC 2026)即将启幕，这场首次三地四馆联动的盛会，足以窥见一个产业从炫技走向落地的全貌。

今天我们就提前解锁WAIC 2026的核心看点，带大家深度探寻那些可能引领行业未来的技术突破与产业落地新方向。

一场展会，三地联动拼出产业全景

WAIC 2026最显著的变化，是物理空间的扩展。大会首次落地世博、张江、西岸“三地四馆”，浦东世博中心承担主论坛及百余场行业论坛，世博展览馆承载展览展示，张江分会场侧重AI芯片和硬核产品，徐汇西岸则聚焦智能终端与“AI+文娱”体验。每个场馆被赋予不同的功能定位，展览总面积首次突破10万平方米，1100余家企业携3000余项展品亮相，超300款产品全球首发。规模的扩张背后，是AI产业生态的日趋成熟与分工细化。

但这只是表象。真正值得关注的，是三地各自代表的产业叙事：世博是“AI+制造”的落地现场，张江是“AI+算力”的技术腹地，西岸是“AI+生活”的未来预览。三地联动，恰好拼出了AI从技术研发到产业应用到消费体验的完整链条。

从炫技到进厂，AI正在变成生产力

在世博会场，大会打造了一座“模登时代・伙伴之城”，其中在“智造坊”将有一条真实的汽车产线在展馆内运行，观众可以近距离观看人形机器人如何“进厂上岗”，参与汽车电池、电机、电控等制造环节。

这释放了一个清晰的信号：具身智能正在从实验室走向车间。数据显示，我国规上工业企业人工智能应用普及率已超30%，人形机器人开始“进工厂、下车间”，今年全年整机产量有望突破10万台。WAIC 2026不再只是展示AI能做什么，而是回答AI正在做什么。

算力底座与终端革命：国产AI的双轮驱动

产业的落地离不开算力的支撑。本届大会最受关注的重磅展品之一，是华为Atlas 950 SuperPoD的全球真机首展。这是目前行业规模最大的商用超节点。单柜64卡起步，最大可扩展至8192张NPU卡，专为万亿参数大模型的训练与推理设计。

与此同时，中兴通讯联合曦智科技、壁仞科技、沐曦股份、燧原科技、天数智芯等国产芯片厂商，基于OEX+dOCS架构打造Matrix超节点，主张多芯协同、按需组合，构建TCO最优的算力底座。

与之呼应的是终端侧的突破，首款AI智能体手机将在大会完成首秀。区别于传统AI手机被动响应碎片化指令，这款手机将Agent智能体架构植入系统底层，具备自主意图识别、跨应用调度、全流程任务闭环能力。

值得一提的是，据市场研究机构数据，2025年我国AI手机、AI电脑等智能终端年出货量超1亿台，预计今年AI终端销量将进一步提升。

普通人也能玩，不是说说而已

如果说往届WAIC更多面向B端、偏向行业交流，今年的大会则大幅拉近了人工智能与普通大众的距离。观众持一张展览通票就能走遍三大片区展馆，一站式解锁各类AI趣味体验。大会联合24个城市地标推出6条City Walk主题路线，覆盖模速空间、模力社区等AI特色场景;夜场还有青少年AI音综《音创宇宙》、跨国夜话、产品测评擂台等活动。

这种馆里能玩、城里能逛、夜里能嗨的设计，背后是一种清晰的战略意图：AI产业要想真正做大，不能只停留在技术精英的圈层里，必须让全社会感知、参与、认同。

写在最后

从2018年首次举办时人们对AI的猎奇与仰望，到2026年普通人可以走进展馆进行一场场交互体验，WAIC本身也在完成一次蜕变，它不再是一面单向展示技术的橱窗，而是一座连接技术与生活的桥。这座桥的一端，是工程师的代码与算力;另一端，是每个普通人的日常与期待。当桥两端的灯火同时亮起，人工智能的未来，才真正有了温度。