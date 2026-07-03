2026年7月3日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

全球人工智能数据中心面临极端高温威胁

一家气候风险分析机构近日公布的研究数据称，目前全球数据中心高达79%的算力容量面临着各种突发气候灾害的威胁，包括洪水、极端大风及山火等，这些灾害可能导致运营中断、停机时间增加，并推高保险和维修成本。目前，各大科技企业也正意识到气候因素给人工智能数据中心运行带来的挑战，并探索解决方案。微软公司表示，正在通过选址、完善冗余系统和实时监控等手段，来管理极端高温和恶劣天气带来的风险。英伟达公司上周表示，其新型的人工智能服务器可以在最高45摄氏度的冷却液环境下运行。英伟达称，冷却液温度提高1摄氏度，就可以使冷却系统能耗降低约4%。(科创板日报)

全球近八成数据中心算力面临气候灾害威胁，这是AI算力扩张中被低估的刚性风险。科技企业从选址、硬件耐温等方向破局，既是降本刚需，也是筑牢算力基础设施韧性的必经之路。

Anthropic或正与三星洽谈定制人工智能芯片

7月2日，据报道，有三位知情人士表示，Anthropic已启动自研AI芯片的早期工作，并与三星电子就潜在制造合作进行了洽谈。(界面新闻)

微软投入25亿美元组建6000人AI部署团队

微软正投入25亿美元成立一个新的业务部门，专门负责帮助企业客户部署人工智能技术。该部门名为Microsoft Frontier Company，将整合约6000名工程师、技术顾问和销售团队，直接派驻客户企业内部提供服务。(新浪财经)

Meta首席执行官扎克伯格称AI智能体开发未达预期

据报道，Meta首席执行官马克・扎克伯格表示，过去四个月AI的智能体开发“并未以我们预期的方式加速”。扎克伯格补充称，包含大规模裁员在内的重组工作本可以更“干净利落”，公司对新架构的押注“目前还没有取得成效”。(新浪财经)

阿里整合QoderWork、悟空、MuleRun，将推出新的生产力AI产品

7月2日下午消息，新浪科技获悉，阿里巴巴正在对旗下Agent产品线进行整合：以QoderWork为基础，整合悟空、MuleRun的能力，整合升级成一款更强大的面向企业生产力场景的AI产品。新产品由陈宇森负责。阿里巴巴方面回应称，QoderWork、悟空、MuleRun现有产品服务未来将无缝升级，所有用户权益不会受影响。(新浪科技)

Meta将推出自有预测市场应用ArenaMeta

曾就收购预测市场公司Kalshi进行过谈判，但最终决定自行开发名为Arena的预测市场应用，采用虚拟货币而非真实资金下注。据透露，Meta首席执行官马克・扎克伯格去年在Kalshi人气飙升时会见了该公司CEO塔雷克・曼苏尔，讨论可能的收购事宜，但谈判未能推进。关于谈判破裂的原因存在不同说法，有消息称曼苏尔不愿出售，也有说法称Meta认为Kalshi面临的法律和伦理问题过于复杂。(新浪财经)

英伟达推出AI基础设施新合作模式

英伟达当地时间7月1日宣布推出全新的AI基础设施合作模式，将通过收入分成(Revenue-sharing)和信用支持(Credit-support)机制，与AI云服务商共同建设大规模、多租户AI工厂，帮助初创企业、模型开发者、企业及科研机构更快获得AI算力，同时为英伟达创造与算力使用量挂钩的持续性收入。根据方案，AI云厂商将部署基于英伟达DSX AI Factory架构的AI工厂，对外提供云计算服务。首批合作伙伴包括Sharon AI和Firmus。其中，Sharon AI计划部署最多4万块NVIDIA Grace Blackwell GB300 GPU;Firmus将在印度尼西亚巴淡岛建设DSX AI工厂园区，规划扩展至360兆瓦电力规模，并部署最多17万块英伟达GPU。(财联社)

Meta低调推出AI社交应用Pocket，主打互动小游戏

Meta近期在部分地区悄然上线了一款名为Pocket的人工智能社交应用。该平台允许用户通过输入简单的文字提示词，生成并分享名为“gizmo”的互动式小型游戏。Pocket被定义为一个“与朋友共同创作、分享及探索gizmos”的平台，每个gizmo都是由AI生成、可交互且能直接游玩的趣味内容。(新浪财经)