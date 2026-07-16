上个月部门搞世界杯竞猜，要猜决赛对阵和比分。

纯足球小白的我仔细挑了两队提交，立马被指出选得不合理。

本人强装镇定：“就这样吧。”

但弄懂了规则后，就换掉了之前的选择，没别的原因，纯粹是为了奖品。

结果第二天直接遭受暴击，某位资深球迷同事疯狂吐槽：“这大模型也太蠢了，同一半区的队伍怎么可能一起进决赛？”(这里科普一下，懂球的朋友可以跳过：世界杯淘汰赛分上下半区，同半区的队伍半决赛就得交手，只有各自半区的胜者才能会师决赛。)

尴尬来了，当初我蒙的组合刚好也是同半区……

本来以为这只是属于足球小白的专属失误，大模型啃了海量数据，好歹该懂基础赛制吧？实在好奇，我找来千问、豆包、文心、元宝、DeepSeek和Kimi六款大模型，分别进行了三轮测试，看看到底是怎么个情况。

我给出的问题是：帮我预测2026世界杯的结果，最终决赛球队及比分，谁会获得金球奖？

第一轮测试：32强淘汰赛对阵刚出炉

测试时小组赛刚打完，决赛比分、金球奖归属需等到决赛结束才会揭晓，因此先检验各模型预测结果的合理性。

大模型的预测结果如下：

可以看到，豆包和元宝预测的决赛队伍是法国和西班牙，两队同属上半区，半决赛必然相遇，违反分区逻辑。

第二轮测试：八分之一决赛结束后

为了确保公平，我将大模型APP都升级到了测试时的最新版本，分别是：千问v6.12.5.2922，豆包v14.0.0，文心v5.15.0，元宝v2.75.0.40，DeepSeek v2.2.1(3)及Kimi v3.0.0。大模型给出的结果如下：

好消息是，元宝终于修正了同半区的错误，选出了合理的跨半区对决;坏消息是，豆包依然坚持己见，仍然预测法国与西班牙会师决赛，并且文心和Kimi也出现了同样的赛制理解偏差，给出的决赛组合依然来自同一半区。

第三轮测试：四分之一决赛结束后

这次又拉来了两位国际选手：Gemini 3.5 Flash和GPT-5.5 Instant，并且增加了两个问题：

1、预测2026世界杯的冠亚季军;

2、预测2026世界杯半决赛晋级情况和比分。

本轮测试的时间点临近半决赛，所以等到比赛结束后就能基本知道大模型的预测结果是否准确了。大模型给出的结果如下：

这一轮结果可以说是几家不欢喜，几家愁更愁。

7月15日，西班牙2-0战胜法国队，8款大模型中有6款预测法国赢，剩下2款预测两队打平，谁也没有猜到西班牙能零封法国。7月16日，阿根廷2-1淘汰英格兰晋级决赛，各路大模型再度失算。

本以为要等到在7月20日决赛结束后才能验证竞猜结果，但现实很打脸，两天两场半决赛，大模型集体翻车。

写在最后

总而言之，言而总之，让大模型预测世界杯这事，猜对了是运气，猜错了是常态。毕竟足球运动本身充满各种偶然性，瞬息万变的赛场走势、临场状态的起伏，根本不是靠海量数据就能精准预判的。而且你看，有些大模型连基础赛制都搞不明白，预测结果也就图一乐，千万别当真。