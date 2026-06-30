2026年6月30日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

DeepSeekV4正式版官宣7月上线，引入峰谷定价机制

DeepSeek团队宣布，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，本次版本更新将带来更多功能优化和性能提升。同时，为了更合理地配置资源、提升服务稳定性，正式版发布后将同步调整API定价策略，引入峰谷定价机制。API高峰时段价格将是平时价格的2倍，高峰时间段为每天的上午9点到12点、下午2点到6点。(36氪)

这本质是削峰填谷的双向调节，而非单纯涨价。高峰价格翻倍保证刚需体验，低谷降价让利弹性用户，通过价格杠杆优化资源配置。关键在于V4模型能力能否带来匹配的性能提升。

马斯克宣布Grok4.5开启SpaceX与特斯拉内部私测，性能或超越Claude Opus

马斯克当地时间6月28日发文称，旗下最新一代大语言模型Grok4.5已正式在SpaceX和特斯拉内部开启私测。据马斯克透露，Grok4.5基于1.5万亿参数的V9基础模型打造，并在补充训练中特别加入了热门AI编程工具Cursor的数据。早期的评测结果显示，该模型的性能已经接近、甚至可能超越了Anthropic的旗舰模型Claude Opus。目前，强化学习(RL)仍在持续显著地优化该模型，其配套的“GrokBuild”测试基准也在日趋完善。此外，马斯克还表示，SpaceX在今年接下来的时间里，每月都将发布完全从头开始训练的新模型。(界面新闻)

百度OCR模型Unlimited OCR在HuggingFace、GitHub四榜登顶

近日，百度正式发布并开源端到端OCR模型Unlimited OCR。模型发布次日即登顶GitHub Daily Trending榜、Python榜，在HuggingFace全球模型总趋势榜和多模态模型趋势榜也均排名第一。Unlimited OCR面向长文档解析场景打造，总参数规模3B、推理时激活参数仅约570M。公开评测结果显示，Unlimited OCR在OmniDocBench v1.6基准测试中取得93.92%综合成绩，刷新端到端OCR最新纪录。(36氪)

谷歌算力告急，限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用

谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能产业发展的核心瓶颈。即便谷歌持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。(财联社)

Momenta正式启动招股

6月29日，物理AI公司Momenta披露全球发售文件，正式启动招股，并计划以“6880”为股票代码在港交所挂牌上市，成为“物理AI第一股”。Momenta本次IPO计划全球发售19938300股，其中香港发售1993840股，国际发售17944460股，分别占全球发售股份总数的10%和90%;此次发行另配有15%的绿鞋(超额配股权)机制。最终上市定价为295.6港元，在不考虑绿鞋行使的情况下，预计总募资额约为58.9亿港元。(36氪)

OpenAI成立专项小组调查Codex额度异常消耗问题

OpenAI已成立专项调查小组，针对近期大量用户反馈的Codex额度消耗异常加速问题展开紧急调查。自上周以来，多名ChatGPT付费用户报告Codex周额度在几乎没有使用的情况下出现异常快速下降，部分用户的额度在一天内从96%骤降至0%。Codex产品负责人Tibo Sottiaux承认，团队已于上周日紧急开设作战室审查系统日志，并实施了第二次全网用户硬重置。此前，OpenAI在6月27日进行的首次重置未能解决该问题。(新浪财经)

谷歌云将提供用于科学研究的专业AI模型

6月29日，据报道，Alphabet旗下谷歌将通过其云服务平台，提供来自软件公司Sandbox AQ的专业人工智能模型。此举旨在扩大企业和研究机构对相关技术的应用，这些技术专为加速药物研发、材料科学和半导体制造而设计。(界面新闻)

Meta因担心模型蒸馏风险，对Claude和Codex使用施加限制

6月29日，据报道，内部文件显示，Meta因担心模型蒸馏风险，对Claude和Codex的使用施加限制。(界面新闻)