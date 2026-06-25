2026年6月25日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

五部门联合启动工业5G独立专网试点

工业和信息化部联合国务院国资委等五部门共同启动工业5G独立专网试点，通过机制创新支持5G深度赋能关键行业领域。工业5G独立专网是指由工业企业主导建设接入网、核心网等关键设施，可不依赖于公共网络独立运行的企业专属5G网络。试点工作将支持原材料、装备制造、消费品、电子信息、国防科技、能源交通等行业领域的大型特大型企业建设独立专网，鼓励“5G+工业互联网”融合应用城市试点率先开展独立专网建设工作。(36氪)

OpenAI和博通开发首款定制化人工智能芯片，比传统GPU节省约50%成本

OpenAI发布与博通合作开发的首款定制人工智能芯片，试图通过优化硬件来获取竞争优势。两家公司周三表示，OpenAI已收到这款名为“Jalapeno”的芯片的首批样品，正在测试其运行人工智能任务的能力。博通首席执行官陈福阳在接受采访时表示，目前这款AI芯片相比传统AI图形处理器(GPU)可节省约50%的成本。(新浪财经)

AI行业竞争逻辑已经转变，单纯比拼模型参数的时代落幕，依托专属硬件优化摊薄算力成本、打通软硬件协同能力，将是头部企业拉开差距的关键布局。

豆包专业版上线：接入豆包2.1 Pro大模型，采用三级阶梯定价方案

6月24日，豆包宣布推出基于2.1系列大模型的豆包专业版。专业版用户可以使用接入豆包2.1 Pro模型的办公任务模式;免费用户也可在一定额度内体验接入豆包2.1 Turbo模型的办公任务模式。据介绍，豆包办公任务模式支持操作本地电脑、使用浏览器、调用Skills技能和定时任务等能力，内置Office办公套件，并支持专业图片、视频设计，以及应用和网站生成。豆包专业版采用三级阶梯定价方案：标准套餐连续包月68元，专家模式、办公任务模式等功能的额度为免费版的5倍以上;加强套餐连续包月200元，额度为标准套餐的4倍;高级套餐连续包月500元，额度为标准套餐的10倍。(界面新闻)

谷歌或将Gemini 3.5 Pro发布时间延至7月

据报道，谷歌将Gemini 3.5 Pro发布时间由原计划的6月延后至7月。知情人士透露，该公司需要更多时间收集早期测试者的反馈并调整产品。(界面新闻)

千问大模型正式发布Qwen-AgentWorld

千问大模型正式发布Qwen-AgentWorld，这是首个原生语言世界模型(Language World Model, LWM)。单一模型同时覆盖文本类环境(MCP、Search、Terminal、SWE)与GUI类环境(Web、OS、Android)，实现跨领域知识迁移。同步发布的还有 AgentWorldBench，覆盖七大领域的语言世界模型评测基准，每条测试样本均配备真实环境执行所得的真实环境观测数据。(36氪)

美光科技：第三财季本季度公司营收414.6亿美元，净利润282.4亿美元

美光科技公司公布截至2026年5月28日的2026财年第三季度业绩。财报显示，公司营收414.6亿美元，上一季度为238.6亿美元，上年同期为93.0亿美元;按照GAAP准则，净利润282.4亿美元，摊薄后每股收益24.67美元;经营现金流253.9亿美元，上一季度为119.0亿美元，上年同期为46.1亿美元。该公司预计第四财季营收为490亿美元至510亿美元，调整后EPS为30-32美元。(36氪)

亚信安全：子公司拟签订3000万元算力集群服务框架协议

亚信安全公告，公司控股子公司亚信科技拟与关联方西云算力签订《算力集群服务框架协议》，向西云算力采购算力集群服务，协议金额上限为3000万元，有效期1年。本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，无需提交股东会审议。(36氪)

英伟达谷歌AI液冷路线亮相，A股公司全产业链布局

近期，AI液冷技术路径再度成为业内讨论的焦点。谷歌推出Brazos技术路线，大幅提升传统数据中心性能。英伟达在其官方博客发文介绍了Rubin全液冷方案。这意味着散热正成为行业关注的问题。业内人士表示，当前数据中心制冷三类技术路线并存。由于全球各地基建配套、地理气候条件存在差异，未来数据中心或以液冷为核心，与其他路线并行。目前，国内多家上市公司已布局AI液冷，覆盖冷板、CDU等零部件、制冷液、整机设备等全产业链环节。(上证报)