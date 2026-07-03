如果说大模型是AI时代的大脑，智能体是落地执行的手脚，那么当下的智能体产业正陷入一个尴尬的困局：无数个手脚各自为战，却没有一套通用的神经通路让它们彼此协同。近日发布的《人工智能 智能体互联》系列国家标准化指导性技术文件，恰恰为这个困局铺设了第一套完整的中枢神经网络。

打破孤岛壁垒，构建互联互通的通用底座

当前智能体爆发式增长背后，深层次产业矛盾持续凸显：各家自研接口、通信协议互不兼容，天然形成封闭“智能体孤岛”，跨域交互缺少统一身份核验、能力互通机制。

作为国内首个系统性的智能体互联指导性技术文件，这套文件共设七个部分，构建了从总体架构到身份、描述、发现、交互、工具调用的全链路技术规范体系。其发布绝非简单的技术规范统一，而是对AI产业底层逻辑的一次重构。

智能体产业的第一重瓶颈，是碎片化协议导致的协同壁垒。不同厂商的智能体往往自带私有的通信格式、交互逻辑与调用方式，企业每接入一类智能体就要做一次定制化适配，多智能体协作的开发与运维成本指数级上升，大量资源消耗在无价值的协议转换中。

该系列标准从顶层架构层面终结了这种无序状态：总体架构部分定义了用户域、智能体域、管理服务域、互联服务域、资源访问域五大概念域，统一了智能体互联的功能分层与接口边界;交互部分明确了点对点、群组、混合三种协作模式，兼容远程调用、流式传输、异步通知等多种实现方式;工具调用部分规范了工具列表同步、调用执行的全流程数据格式。

这意味着，不同厂商、不同架构、不同部署形态的智能体，不再需要一对一定制适配接口，只要遵循同一套标准，就能实现跨平台、跨系统的无缝协同。对于产业而言，多智能体集成的开发成本将大幅降低，项目周期显著缩短，原本因适配成本过高而无法落地的复杂协同方案，将首次具备规模化推广的商业基础。

统一身份体系，筑牢可信可控根基

智能体互联的核心前提是可信，而身份是信任的起点。此前行业缺乏统一的智能体身份标识体系，跨主体交互时身份核验规则不一、行为追溯困难，既难以满足数据安全、网络安全的监管要求，也让金融、政务、工业等高敏感场景对多智能体协作始终持谨慎态度。

智能体互联系列标准从标准层面补齐了这一关键短板：身份码部分确立了基于国家对象标识体系的编码规则，确立了本体、实例两级身份编码规则，可支撑智能体身份的唯一标识与生命周期追溯;身份管理部分进一步规范了注册核验、账户管理、凭证管理、身份鉴别的全生命周期流程，将公钥证书、硬件安全模块、可信执行环境等技术纳入标准框架，形成了完整的身份信任链。

加速场景落地，释放实体赋能的规模效应

智能体的价值最终要落地到实体经济中，而复杂产业场景往往需要多智能体协同完成。标准中提及的手机终端、机器人等典型场景，正是智能体互联走向产业落地的缩影。

在工业制造场景中，质检智能体、调度智能体、运维智能体可以基于标准快速组网，协同完成生产全流程的智能管控;在智慧城市场景中，交通、安防、政务等不同领域的智能体可以实现跨部门能力互通，提升城市治理效率;在港口、物流等场景中，多智能体协同可以打通作业全链路，实现无人化运营的效率跃升。

有了统一标准的支撑，行业解决方案的复用性将大幅提升，智能体对实体经济的赋能将从试点走向普及。

写在最后

当然，标准的价值从来不是写在纸面上的，而是写在产业应用的实践中。《人工智能 智能体互联》系列标准给出了神经通路的蓝图，但真正的通路铺设还需要开发者、平台方和行业用户共同推进。

可以预见的是，随着这套标准逐步落地，AI作为新质生产力的系统效应将真正被激活。当无数个智能体能够像蜂群一样有序协作时，大模型的大脑才算真正长出了可以行走天下的手脚。