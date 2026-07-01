2026年7月1日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

OpenAI首款硬件曝光

6月30日消息，万众都在期待OpenAI联手Jony Ive打造的新一代AI终端，结果官方宣布的首款硬件却出乎所有人意料：一款与客制化外设品牌Work Louder联名打造的Macro Pad可编程宏键盘。在OpenAI官方发布的视频中，展示了一个方形设备，配有多个按钮，标题为：“您最喜欢的Codex快捷方式将得到升级。”OpenAI发言人Dominik Kundel表示，这款设备将明显提升用户使用Codex的效率。(快科技)

Anthropic推出Claude Science AI科研工作台

Anthropic于6月30日正式发布Claude Science，这是一款面向科学家的AI工作台，旨在将分散的科研工具整合至统一环境，让AI代理端到端运行分析，并由专门的审核代理检查引文和计算结果。这一举措标志着Anthropic在科研领域最深度的布局，也是其冲刺IPO前争夺付费客户的重要商业动作。(新浪财经)

Claude Science兼具技术与商业双重价值，整合科研工具、配核查代理可缓解AI科研幻觉，提升研发效率，是其深耕科研赛道的关键布局;同时瞄准药企付费群体，扩充营收渠道，为IPO蓄力，也加剧科研AI赛道竞争。

Kimi估值升至315亿美元

月之暗面Kimi上一轮200亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资已经启动，投前估值涨至315亿美元。据接近Kimi的机构人士介绍，Kimi在本轮融资沟通中披露了其最新收入数据：6月中旬，ARR(年度经常性收入)突破3亿美元。Kimi此轮收入增长主要来自模型迭代带动的开发者使用和API收入提升。目前，API收入已占Kimi整体收入7成以上并持续走高。Kimi的收入曲线初现Anthropic早期商业化阶段的特征：开发者调用放量、API占比提升、海外付费用户增长，并由模型能力迭代带动价格体系上移。(界面新闻)

寒武纪成为科创板首个万亿市值公司

6月30日盘中，算力芯片龙头寒武纪盘中涨幅扩大至7%，成为科创板首支总市值突破1万亿个股，位居A股总市值第9位，该股年初至今累计上涨超75%。(财联社)

英伟达机器人团队在京沪深招人

6月29日，美国英伟达公司发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。据英伟达公司介绍，此次招聘的具身智能团队将重点研究灵巧操作、穿戴式传感器人体建模、全身移动操作与全身控制等关键技术与应用，旨在打造下一代通用机器人系统。仿真团队则负责构建面向下一代机器人的核心仿真与训练基础设施，使机器人能在虚拟环境中高效学习，并更快速、更可靠地迁移至真实场景。部署团队聚焦人形机器人与具身智能的算法优化与真机落地，而解决方案团队则将英伟达的前沿技术导入工业、服务等实际行业应用。(央视财经)

AI模型以更少数据精准预测RNA三维结构

美国弗吉尼亚理工大学科学家团队开发出一种名为“RNAbpFlow”的AI模型，在RNA结构预测任务中的表现可媲美谷歌旗下“深度思维”公司开发的“阿尔法折叠3”，且无需依赖海量进化序列数据库，有望加速RNA靶向药物研发。相关研究发表于新一期《自然・方法》杂志。(科技日报)

谷歌发布全新AI创作工具，加速多模态内容生成

谷歌在近期举行的I/O开发者大会上宣布了一系列面向开发者的AI创作工具升级，旨在通过最新的Gemini模型家族，降低多媒体内容的生成门槛并提升效率。在视频和多模态创作领域，谷歌发布了全新的Gemini Omni模型。该模型能够理解并处理文本、图像、音频和视频输入，并生成连贯的视频内容。其最突出的特点是支持对话式编辑，用户只需用自然语言描述修改需求，如更换角色、调整光线或改变场景，模型便能自动完成编辑。(新浪财经)

英国拟强制苹果谷歌放开支付限制，降低开发者费用

英国竞争与市场管理局周二启动一项公开咨询，提议允许应用开发者引导用户使用苹果和谷歌应用商店之外的支付渠道，以降低费用、促进市场竞争。竞争与市场管理局表示，苹果目前在英国完全禁止开发者引导用户绕开其支付系统，谷歌此前也对此设有一定限制。拟议措施将取消这些限制，让开发者能够直接与用户沟通外部支付方式。(新浪财经)