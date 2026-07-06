2026年7月6日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

加速走向全球，今年前5个月我国机器人出口近200亿元

今年以来，我国机器人出口规模持续扩大，品类结构不断优化，为高端制造出海注入新动能。据海关统计，今年前5个月，国产机器人加速走向全球。各类单独列名的机器人合计出口1037.7万台，出口总值达199.9亿元，产品远销全球150多个国家和地区。其中，欧盟和东盟为主要出口目的地。从细分品类看，我国机器人出口已形成多元矩阵格局。清洁机器人领跑全品类，出口额达140亿元，占机器人出口总值的七成以上。依托自主导航、自动集尘、智能污水循环等核心技术，国产清洁机器人精准匹配海外差异化的居住环境，优势显著。在工业应用赛道，前5个月国产工业机器人出口约7万台，海外落地场景持续拓展。搭载视觉识别与智能算法的搬运机器人，广泛投入海外基建、交通等大型工程;具备自动扫描建模功能的焊接机器人，可实时测算最优工艺方案;协作机器人则在海外食品、医药、日化等轻工制造行业大显身手。在前沿新兴赛道，智能仿生机器人出口超8000台，覆盖设备巡检、科研教学、公共服务等多元场景。凭借国内完整齐备的产业链配套优势，国产机器人出口规模稳步扩容。(央视新闻)

依托自主核心技术与完整产业链，产品适配海外多元场景，凸显中国制造技术硬实力，为高端制造出海筑牢根基，是新质生产力走向全球的生动缩影。

华为何庭波发布V2版“韬定律”论文 补充工程细节和实测数据

根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》(业内也称“韬定律”)V2版本。相比较5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。在工程落地方面，V2版本深度阐释核心技术LogicFolding的齿比(gearratio)概念，在混合键合间距接近顶层金属布线尺寸时，3D设计空间从传统的“宏块级离散优化”转向“单元级连续优化”，可实现全局最优的垂直逻辑划分，突破了传统3D堆叠仅能按功能块分层的局限。V2版还新增量产实测数据表，明确给出Kirin2026与基准Kirin9030Pro的电压、频率、归一化功耗、面积与功率密度参数。(财联社)

美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目，预计2028下半年出货HBM

美光科技当地时间周六(7月4日)正式启动其位于日本西部广岛工厂的扩建工程。这项总投资达1.5万亿日元(约合93亿美元)的项目，旨在生产包括高带宽存储器(HBM)在内的先进存储芯片，以满足人工智能(AI)浪潮带来的旺盛需求。HBM是英伟达AI处理器的关键组件，工厂预计将于2028年夏季左右开始出货。近期，美光、三星电子和SK海力士各自都宣布了扩充制造能力的计划。本周早些时候，SK海力士宣布，计划投资80万亿韩元(约合514.6亿美元)，在韩国忠清北道首府清州市新建一座NAND存储芯片工厂。(财联社)

Anthropic拟在澳大利亚布局1.4GW数据中心算力

7月5日，据报道，人工智能公司Anthropic计划在澳大利亚采购至少1.4GW数据中心算力，对应建设成本约150亿美元(约216亿澳元)，远高于市场此前预期。该公司目标是在2027年底前启用至少1GW算力，并已在澳大利亚设立办公室推进本地化基础设施布局。(界面新闻)

千问智能体功能与服务将于7月15日正式下线

据千问平台消息，千问智能体功能与服务将于2026年7月15日正式下线，下线后，用户将无法继续访问相关智能体配置及历史对话记录。(21经济网)

业内首个AI-eSIM产业协同平台成立

据人民邮电报，7月3日，在中国信息通信业发展高层论坛上，由中国移动发起的业内首个AI-eSIM产业协同平台――“中国通信企业协会AI-eSIM专业委员会”(以下简称：专委会)正式成立，中国移动物联网公司担任主任单位，天翼物联、联通华盛、火山引擎、腾讯云、观安信息等担任副主任单位。据介绍，专委会汇聚了运营商、芯片设计、算法研究、安全服务及模型应用等领域的头部企业40余家。4日，专委会召开了“一届一次成员代表大会暨产业发展研讨会”，标志着我国AI-eSIM产业从单点突破走向系统化协同，智联网生态构建迈入了规范化发展的新阶段。(第一财经)

贝斯特：人形机器人业务仍处样品阶段

贝斯特公告，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。公司关注到市场对人形机器人等热点概念关注度较高，但公司人形机器人零部件业务仍在样品阶段，2026年上半年相关样品实现营收22.30万元，占公司营收比重约0.03%，业务规模较小，对公司业绩不产生重大影响，未来收益存在重大不确定性。(第一财经)