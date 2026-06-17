2026年6月17日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

OpenAI去年总支出据悉达340亿美元，研发投入约190亿

据报道，OpenAI去年总支出达340亿美元，以求在计划的首次公开募股(IPO)之前抢占蓬勃发展的人工智能市场主导地位。报道称，经审计的财务数据显示，这家ChatGPT开发商2025年研发投入约190亿美元，销售及营销支出近60亿美元，此外还有其他各类开支。(新浪财经)

研发和营销支出激增，反映其从实验室向商业巨兽的急速转变，成败关键在于烧钱结束前能否建立起可持续盈利的经济护城河。

阿里云张翅：超10万卡平头哥真武芯片已在金融行业部署

6月16日，在第32届中国国际金融展上，阿里云智能集团公共云事业部副总裁、新金融行业总经理张翅透露，平头哥自研真武AI芯片在金融行业的部署规模已突破10万卡，覆盖银行、证券、保险、基金等超过150家主流机构。(证券时报)

Anthropic启用实名制验证，未来可能要求用户进行年龄或身份验证

近日，部分网友收到来自Anthropic的官方邮件，称平台即将更新针对Free、Pro及Max用户的隐私政策。其中最引人关注的一点是：未来可能要求用户进行年龄或身份验证。邮件显示，此次隐私政策更新主要围绕四个方面：多步骤任务与第三方应用的连接、身份验证信息的收集与使用、用户参与研究项目时的信息处理，以及整体数据共享规则的进一步说明。Anthropic在官方支持页面解释，此前身份验证仅在涉及未成年人、违规用户或不支持地区的账户等特定场景下使用。未来，随着代理任务复杂度的提升，验证范围将逐步扩大。(新浪科技)

AI版支付宝正式推出，是支付宝史上最大改版

6月16日，AI版支付宝正式推出，命名“阿宝”，用户在支付宝“往右一滑”即可体验，上万种服务都能在一个对话框一句话办完。记者了解到，目前新版本已启动邀请测试，后续将逐步向全量用户开放。据报道，这是支付宝史上最大改版。(贝壳财经)

三星MPW服务或于2027年扩展至2nm

三星晶圆代工执行董事宋泰正表示，该公司的MPW服务预计将于2027年扩展到2nm制程节点。MPW(多项目晶圆)允许在单个晶圆上制造来自不同公司的多个芯片设计，帮助无晶圆厂公司降低原型制作成本并验证大规模生产的准备情况。(新浪财经)

摩根大通：与AI相关的债券发行预计未来数年将保持火热

摩根大通分析师写道，为AI和数据中心融资的债券发行可能会保持火热。摩根大通表示，贷款平均占项目成本的85%，这一高比例可能会推动到2030年底的总AI支出达到5.5万亿美元，其中4.1万亿美元由债务融资。预计发债人将利用各国“每一个资本市场“来支持其增长需求。顶级企业或超大规模云服务提供商的盈利能力足以在发行量不断增加的情况下让投资者保持冷静。摩根大通怀疑，他们现在大举借款是为了保留大量现金，以防经济恶化和借贷成本飙升。(财联社)

阿里发布首个具身大模型Qwen-Robot系列

6月16日，阿里巴巴发布千问具身智能大模型Qwen-Robot系列，包含VLA操作模型 Qwen-RobotManip、VLN移动模型Qwen-RobotNav和世界模型Qwen-RobotWorld三大模型。这是千问大模型家族首个完整的具身智能模型系列――三个模型分别为机器人装上灵巧的手、认路的脚和会思考的大脑，既可单独部署，也能协同运转。

普洛斯中国任命申成钢为算力中心平台总裁

近日，普洛斯中国宣布，申成钢加入公司，担任算力中心平台总裁，全面负责该业务战略制定、业务拓展与运营管理，并联动供应链、新能源及基金管理等领域生态伙伴。(36氪)