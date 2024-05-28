计划每年投资90亿美元，软银加速AI转型

5月28日消息，据外媒报道，软银计划每年投资近90亿美元用于人工智能(AI)，以推动企业进一步转型。

此前，软银首席执行官孙正义表示，人工智能将超越传统界限，以惊人的十倍速度超越人类的认知能力。

然而，软银进军人工智能领域并非没有强大的竞争对手。微软、亚马逊和谷歌等科技巨头纷纷投入数十亿美元，建设人工智能基础设施。据报道，微软的计划包括在不同地区投资超过160亿美元，包括法国、德国、日本、马来西亚、西班牙和印度尼西亚。同样，亚马逊也在关键市场进行了大量投资，包括在日本投资150亿美元，在新加坡投资90亿美元，在墨西哥投资50亿美元，在法国投资13亿美元。

这一巨大的投资激增背后的理由在于，利用全球对人工智能技术迅速增长的需求，同时加强数据基础设施，以支持向云计算的范式转变。通过在云应用激增的地区战略性地部署数据中心，科技巨头寻求在提高处理效率的同时保护数据完整性和隐私。

软银的90亿美元人工智能计划标志着科技领域的一个关键转变，突显了日益激烈的竞争以及企业投资变革性技术的必要性。随着人工智能持续重塑各行各业，对人工智能基础设施的战略投资对于寻求保持竞争力的公司至关重要。