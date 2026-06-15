从翻遍厚重的报考指南、四处打听前辈经验，到购买志愿填报指导服务，再到如今只需输入分数和选科，AI就能生成志愿方案。传统高考填报方式，就这样在AI浪潮里被改写了。

6月10日，随着北京、天津、浙江等地最后一科考试结束，2026年全国普通高等学校招生统一考试正式落下帷幕。至此，全国各考区的考试工作全部完成，考生们随即转入高考成绩查询与志愿填报的关键阶段。

需求催生新赛道，AI抢滩高考志愿填报

对于全国1290万考生而言，志愿填报的难度丝毫不亚于高考本身。随着新高考制度在全国深化，“专业+学校”的填报模式取代了传统方式，一个考生最多需要填报96个志愿。这意味着考生不仅要掌握每所学校的录取分数线，还要精准了解每个专业的历年录取位次，再结合全省排名进行交叉比对。千问事业部产品负责人郑嗣寿指出，中国每年只有不到5%的家庭能够聘请专业志愿填报师，剩下95%的家庭和考生更多靠自己的摸索完成志愿填报。据iiMedia Research(艾媒咨询)公布的数据显示，超过九成高考生愿意使用志愿填报服务。

由此可见，志愿填报服务市场存在着巨大的供需缺口：传统线下高价咨询模式动辄数千元的门槛，将绝大多数普通家庭挡在门外，而考生和家长对专业、科学志愿指导的需求却极为旺盛，这也为AI技术进入高考志愿填报领域创造了迫切的现实需求和应用空间。

例如，QQ浏览器与元宝联合推出的高考咨询师智能体元宝高考通，从查分、填报到录取，为考生提供免费的全程陪伴式AI咨询。其数据源于各省教育考试院和学校官网等官方渠道，覆盖近3000所院校、1600余个专业、全国31个省市，近12年的各批次录取数据，用户只需进行口语化提问，系统就能生成冲、稳、保三梯度的个性化志愿填报方案。

千问近日上线的全周期高考志愿填报Agent基于千问高考志愿大模型和夸克8年高考数据经验打造的AI助手，具备志愿报告、志愿日历、志愿问答三项能力。其中，志愿日历将复杂的填报过程拆解为一系列清晰步骤，引导考生逐步完成基础认知、成绩定位、自我探索和院校专业了解;志愿报告可导出为15-40页PDF，涵盖几十种志愿组合，可直接写入填报系统。今年千问还实现了三项重要升级：捕捉乐于打交道、不想离家太远等细节需求，强化就业前景、考公考编等未来发展路径分析，新增报告动态调整和主动建议功能，当识别到推荐志愿表专业方向太发散时，会主动提醒考生聚焦方向。

百度推出的AI高考志愿填报服务，引入真人专家背书机制。百度的AI会结合考生所在省份、分数、院校专业偏好、家庭情况甚至MBTI性格等信息生成专属画像，再整合历年投档数据、高校专业信息和覆盖30余个专业门类、2000余个细分专业的行业就业大数据，输出有理有据的定制化方案。为确保内容可靠，百度邀请资深志愿咨询师对AI生成的报告进行专业审核认证，同时汇聚了全国2200余所高校的20余万名在读生及毕业生，为考生提供从志愿填报到校园生活的全场景答疑服务。

可以说，依托强大的数据储备与算法能力，不同平台打造出形态各异的AI志愿填报产品，为考生带来了多元化选择。

AI是工具而非决策主体

不难看出，AI技术的介入，正在从三个维度重塑高考志愿填报生态。具体来看：

首先是普惠性，它将原本动辄数千元的专业咨询服务免费化，让更多普通家庭尤其是偏远地区的考生能够获得平等的信息资源。千问还专门对老旧机型和弱网环境进行了专项优化，并通过暖芒公益计划为偏远地区提供指导服务。

其次是精准性，高考志愿填报涉及院校、专业、地域、就业等维度，理论组合空间高达上亿种，缺乏领域知识的普通人难以全面考量。而AI能够调用海量数据和专业算法，运用位次法定位等专家方法，快速筛选出最匹配的志愿组合。

最后是个性化，AI志愿工具不再是简单的分数匹配，而是能够深入理解考生的兴趣爱好、性格特点和职业规划，为不同需求的考生提供差异化方案。

但需要指出的是，志愿填报是一个复杂的决策过程，除了分数和位次等客观数据外，城市偏好、校园文化、家庭经济条件、个人职业理想等大量主观因素难以被完全量化。这意味着，AI只能基于客观数据和普遍规律提供参考建议，无法完全捕捉和理解每个考生独特的人生诉求与价值判断。

写在最后

AI技术的出现，让高考志愿填报迈入了数据驱动的新阶段。但技术始终只是工具，它能帮助我们筛选信息、分析数据，却无法替我们作出人生选择。考生仍需结合自身实际、兴趣志向与长远规划，综合权衡后理性决策，让技术真正成为逐梦路上的得力助手。