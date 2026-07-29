2026年7月29日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

中国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动

记者7月28日从雄安新区了解到，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。7月28日还正式启动了雄安新区IPv6单栈部署行动。雄安新区将全面推进单栈IPv6部署，从夯基础、广赋能、强攻关、育生态四个维度协同发力，到2030年新建片区将全面实现IPv6单栈规模化运行。(央视新闻)

微软发布首款网络安全专用模型MAI-Cyber-1-Flash，漏洞检测性能领先且成本减半

微软AI于当地时间7月27日发布首款网络安全专用模型MAI-Cyber-1-Flash，并已将其集成至多智能体漏洞识别与修复平台MDASH。微软表示，该组合在CyberGym漏洞检测基准测试中取得95.95%的成绩，超过Mythos、Gemini和GPT系列模型的表现;同时，与现有MDASH方案相比，成本降低约50%。同日，微软还推出智能体安全系统Perception，用于持续监控、修补漏洞并应对新型威胁。(金融界)

微软首款网络安全专用AI模型以减半成本实现性能反超主流通用大模型，搭配多智能体与监控系统形成攻防闭环，印证垂直AI赛道价值，将重塑网安作业模式。

亚马逊云服务与AI公司Recursive签署价值4.1亿美元多年期合作协议

7月28日，亚马逊云服务(AWS)宣布与人工智能公司Recursive达成一项价值4.1亿美元的多年期协议。Recursive将指定AWS作为其云服务提供商，并在亚马逊云服务平台上运行其自动化AI研究系统。(界面新闻)

英伟达据悉签署价值高达500亿美元的得州数据中心租赁协议

7月28日，据报道，英伟达与数据中心开发商Hut8签署了租赁承诺，计划在得克萨斯州租赁一座容量达1吉瓦(GW)的超大型数据中心，总租金规模最高可达500亿美元。交易的核心细节显示，初始15年的租赁合同价值约196亿美元;若包含后续30年的续约选项，总价值将升至500亿美元。(界面新闻)

SK海力士第二季度营业利润同比增长557.2%

7月29日，SK海力士公布，2026财年第二季度销售额为79.3万亿韩元，环比增长50.9%，同比增长256.8%;营业利润为60.5万亿韩元，环比增长61.0%，同比增长557.2%。(界面新闻)

AI短剧半年规模超220亿元，产业爆发重塑内容生产逻辑

今年上半年，AI短剧交出了一份远超市场预期的成绩单。DataEye最新数据显示，今年1月至5月AI短剧市场规模已突破220亿元，全年有望冲击400亿元大关，国内AI短剧用户在今年上半年突破6亿。当前，从平台到制作方，从技术提供方到内容创作者，各方都在热议一个共同话题――AI正在从根本上重塑短剧的生产逻辑与商业边界。业内人士普遍认为，AI短剧已走过试探期，规模化的产业爆发正在发生。(中证报)

比亚迪：人形机器人计划八月发布

针对人形机器人目前进展情况，比亚迪官方回应称，计划八月在“迪空间”亮相发布。此前比亚迪曾在“迪空间”发布一张人形机器人宣传海报，海报称“八月初，有个新朋友，想来认识你”。 (财联社)

恩智浦二季度营收35亿美元

当地时间7月28日消息，恩智浦二季度营收35亿美元，分析师预期34.6亿美元。预计三季度营收36.5亿~38.5亿美元，分析师预期37.1亿美元。(每日经济新闻)