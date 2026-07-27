2026年7月27日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

中国工程院外籍院士赫尔佐格：AI下一个突破口是小型智能体协作

德国国家工程科学院院士、中国工程院外籍院士赫尔佐格荣获2025年度中华人民共和国国际科学技术合作奖。近日，赫尔佐格接受专访时谈到人工智能发展，他表示，人工智能领域下一次重大突破绝非单一大型系统，而是众多小型的专业化智能体协同运作。(央视新闻)

这一论断切中AI下一阶段突破核心，小型专业化智能体协同可发挥分工优势，破解单一大模型成本高、适配弱的痛点，是AI产业规模化深度落地的核心方向。

我国蜂群无人机首次实现台风过境全程立体观测

7月26日，记者从中国气象局获悉，台风“红霞”影响我国期间，气象科研人员首次采用蜂群无人机观测方式，针对台风登陆全过程开展高频率、多维度观测试验。这也是我国首次将蜂群无人机技术应用于台风过境全过程观测。 (央视新闻)

月之暗面Kimi K3庆功照流出，张予彤疑现身，喊出“冲上月球”口号

据报道，在经历过去一段时间月之暗面Kimi K3发布引发的广泛关注后，月之暗面于周五在北京的一个酒吧举行了庆功活动。据流出内容，月之暗面展示的一张庆功标语显示，月之暗面对于K3的定位是“扩容升级”，同时期望将下一代K4“狠狠干到极致”，并喊出了“冲上月球”口号。一张流出的图片显示，本场活动上，月之暗面联合创始人、总裁张予彤疑似也到了现场。(新浪科技)

Anthropic推出新模型Opus 5

当地时间7月24日，Anthropic推出新模型Opus 5。公司称，Opus 5的性能接近其更强大的同系列产品Fable 5，而价格却只有后者的一半，适用于日常办公和计算机编程任务。Anthropic产品负责人Dianne Penn表示，此次发布的版本比5月份的Opus 4.8更高效。(界面新闻)

马斯克点赞黄仁勋首条X推文，称全力支持黄仁勋

近日，全球市值最高上市公司英伟达掌门人黄仁勋入驻社交媒体平台X(原推特)，截至北京时间25日11时30分，其粉丝数量已达到62.7万。黄仁勋的首条推文是一封英伟达参与联署的信件，强调了开源人工智能模型的重要性。该信由英伟达、微软、Meta、IBM、戴尔科技、Linux基金会、a16z、Y Combinator、Mistral AI等数十家机构联名签署。对此，特斯拉、SpaceX、Neuralink等多家前沿科技公司创始人马斯克转文称，“老黄是对的，我全力支持”。(快科技)

SK海力士、三星电子和铠侠将公布最新财报，或影响下一阶段芯片股走势

SK海力士、三星及铠侠三家存储龙头即将公布最新业绩。在市场对AI投资可持续性及存储长约可靠性的疑虑下，这几份财报也将成为检验巨头在这一轮周期中盈利能力的“试金石”。三份财报能否证明AI需求仍在转化为HBM、DRAM和企业级固态硬盘订单，或将影响下一阶段芯片股走势。(中新经纬)

机器人产业链加速搭建再制造循环利用体系

全球智能化转型步伐持续加快，机器人产业已由新兴培育阶段迈入规模化商用落地阶段。伴随产业规模不断扩容、技术迭代持续提速，早年投用的工业机器人陆续进入退役周期，机器人废弃物处置也从远期预判风险转变为亟待解决的现实问题。越来越多机器人整机制造企业认识到，机器人循环再利用是盘活存量资产的重要路径。在A股ESG强制信披规则、“双碳”目标约束及海外循环经济合规要求多重倒逼下，由整机厂商主导搭建的全产业链机器人再制造循环利用体系，正从理论概念迈向规模化落地阶段。(中证报)

黄仁勋：杰出的人才总会找到出色的答案，中国注定会产出卓越的AI技术

黄仁勋7月25日在外媒采访中谈及中美AI竞争。他表示，杰出的人才总会找到出色的答案，而中国注定会产出卓越的AI技术，应当继续向他们学习、与他们合作。 (澎湃新闻)