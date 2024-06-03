OpenAI机器人部门在关闭四年后重启，以训练AI模型

6月3日消息，外媒报道称，OpenAI重启其先前放弃的机器人团队，以训练用于机器人的AI模型，OpenAI随后确认了这一消息。

大约四年前，OpenAI解散了一个研究如何利用人工智能教机器人新任务的团队。据报道，该团队的几名前成员仍在该公司工作，这可能会减轻该公司重新进入市场的努力。

根据OpenAI的招聘启事，该公司OpenAI计划面向机器人开发一套多模态大模型。多模态模型是一种神经网络，不仅处理文本，还处理其他类型的输入。

许多其他公司已经将大模型集成到自动化机器中。Covariant是一家由前OpenAI研究人员创立的资金雄厚的初创公司，最近推出了一款名为RFM-1的面向机器人市场的大模型。该模型允许机器人在遇到具有挑战性的任务时向人类寻求指导。

根据Covariant的说法，RFM-1也适用于其他用例。在执行诸如移动盒子之类的任务之前，配备大模型的机器人可以生成一个简短的视频，描述如何执行该动作。然后，机器人可以研究这段视频，找到最有效地移动盒子的方法。

OpenAI的招聘启事没有具体说明它将为机器人市场开发的大模型如何运作。然而，ChatGPT开发人员详细说明了该职位的职责包括“探索新的模型体系结构”。这暗示该公司正在开发的大模型可能基于不同的设计，而不是支持大多数高级语言模型的只有解码器的Transformer架构。

据悉，OpenAI大约两个月前组建了自己的机器人团队。该公司预计将把该团队开发的大模型提供给第三方机器人制造商。