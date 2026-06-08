6月2日，腾讯云发布公告称，为持续降低用户使用成本，腾讯云智能体开发平台将于6月3日对DeepSeek-V4系列模型价格进行下调，其中V4-Pro缓存命中价格降幅高达97.5%。

这次降价是腾讯云对DeepSeek官方主动降价的跟进。5月22日，DeepSeek率先宣布旗下V4-Pro模型永久降价，将标准价格大幅下调，缓存命中价低至0.025元/百万tokens，创下国产大模型公开定价新低。

此番调价率先打破市场原有价格格局，仅仅五天后，5月27日，小米旗下MiMo-V2.5系列同样大幅降价，部分版本最高降幅接近99%，不仅拉低调用单价，还取消了长文本使用的阶梯溢价，并同步扩容了套餐内的Token(词元)总量。

技术与生态的双重较量

从DeepSeek打响降价第一枪，到小米快速跟进，再到腾讯云紧随其后，短短十余天，三家企业接连调价，这一轮降价潮背后有着怎样的原因？

技术优化是本轮降价最核心的底气。以率先调价的DeepSeek为例，依托自研的稀疏注意力、混合专家(MoE)架构，模型整体算力消耗大幅下降;再加上对KV缓存机制的深度打磨，高频重复请求无须重复推理，直接调取缓存结果响应，减少了算力损耗。同时，该系列模型深度适配国产算力集群，摆脱了高价海外算力硬件的束缚，硬件综合成本得到有效控制。依托整套技术体系升级，DeepSeek得以在不牺牲服务质量的前提下，实现永久性降价。

小米的降价逻辑同样以工程化优化和技术提效为基础。通过优化注意力机制与缓存调度策略，小米大幅降低模型运行过程中的数据传输与算力消耗，提升服务器集群的整体吞吐效率。技术层面的降本增效，让小米有能力跟进低价策略，并且保证了商业模式的可持续性。

除了技术层面的支撑，抢占开发者生态，是两大模型厂商主动降价的另一核心战略目标。大模型行业具备极强的网络效应，开发者一旦选定某款模型完成项目开发、功能适配，后续迁移的成本极高，用户黏性极强。DeepSeek与小米主动压低价格，首要目标就是吸引大量价格敏感的中小开发者、创业团队入驻，快速抢占下沉市场。

亲民的调用价格能够快速积累海量调用量，而大规模的真实场景数据，又能持续反哺模型迭代优化，进一步提升模型性能、摊薄单位算力与运营成本，从而走上以低价换规模、以规模促迭代、以迭代降成本的良性发展轨道。在白热化的行业竞争中，谁能率先聚拢开发者、搭建起完善的应用生态，谁就能牢牢掌握未来市场的主动权。

市场重塑与行业普惠

放眼整个市场格局，目前国产大模型市场已经形成明显分化：日常对话、基础文本处理等通用能力，技术门槛低、产品同质化严重，逐步走向普惠化，价格不断下探，成为像水电一样的基础AI服务;而代码开发、多模态交互、超长文本解析、垂直行业定制等高端服务，依旧保持着较高定价，凭借高技术壁垒、专属服务能力，成为企业利润来源。

这也就意味着，头部厂商主动压低基础服务价格，本质是主动进行市场筛选。借助低价策略淘汰掉缺乏核心技术、没有工程优化能力、只能依靠短期补贴生存的中小玩家，推动行业资源、用户、算力向技术实力雄厚的头部企业集中。低价竞争只是表层形式，行业洗牌、重塑良性竞争秩序、推动产业高质量发展才是深层目的。

写在最后

综合来看，短期之内，持续走低的基础模型调用价格，会进一步降低AI开发门槛，极大降低创业者和中小企业的入局成本，加速各类AI应用落地，让人工智能更快融入各行各业。长期来看，价格战终将趋于平稳，行业竞争会彻底告别单纯的低价比拼，回归到技术实力、算力储备、生态建设与行业服务能力的比拼。