2026年6月8日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

多家供给方下调算力价格，算力普惠再提速

随着全国算力基建规模化、标准化不断提速，多家算力价格也迎来持续普惠。让曾经昂贵的“高端稀缺资源”变身为各行各业可普惠使用的“数字水电”。前不久，多家模型厂商宣布永久下调算力价格，其中DeepSeek与小米MiMo降价尤为显著，最高降幅接近99%。极大降低了用户日常高频问答、网页设计、代码编程等多场景AI使用成本，让各类轻量化、常态化AI应用告别高门槛、高成本的制约。(央视新闻)

AI使用成本大幅降低，彻底打破高门槛，让原本稀缺的算力变成各行各业随手可用的数字水电，助力各类轻量化AI应用普及落地。

AI等机器网络请求量首超人类

全球最大的互联网托管服务商之一――云网络安全服务公司发布的最新数据显示，在其托管网站收到的网络访问请求中，约57.4%来自人工智能和自动化程序，42.6%来自人类用户。该公司称，这是互联网历史上来自人类的网络访问请求数量首次被机器超越。(央视新闻)

OpenAI正准备对ChatGPT进行上线以来最大幅度升级

OpenAI正准备对ChatGPT进行上线以来最大幅度升级，此次升级也引爆了人工智能热潮。这家估值8500亿美元的集团计划在今年上市前寻找新的增长引擎。该公司打算将这款聊天机器人转型为“超级应用”，整合编程工具与人工智能智能体，新增多款高管认为能带来更高收入的产品。据十多位现任及前任员工透露，这些调整是OpenAI整体重组计划的一部分。这家总部位于旧金山的公司正调配资源，全力争取高利润企业客户，并与竞争对手Anthropic展开更激烈的竞争。此次调整将提升OpenAI编程产品Codex的地位并增加资源投入，反映出公司内部日益坚定的共识：人工智能的未来并非回答问题的聊天机器人，而是能为用户执行任务的智能体。(新浪财经)

京东与腾讯就AI Agent将达成重要合作

6月7日晚间消息，京东与腾讯将围绕AI Agent展开深度合作。依托京东的商品供应链、履约服务能力及腾讯的生态入口优势，双方将共同打造跨场景的智能化服务新范式，推动AI Agent从单点应用走向生态协同。(新浪科技)

百度成立数字人创新业务部

6月7日消息，百度MEG(移动生态事业群组)进行了新的一轮组织调整：合并商业部与电商事业部，成立大商业事业部，数字人创新业务部也升级为独立部门。(北京商报)

英伟达与SK海力士宣布多年期技术合作，共同开发下一代AI内存

英伟达与SK海力士6月8日宣布建立多年期技术合作伙伴关系，围绕全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，并将AI技术应用于半导体芯片设计与制造。根据协议，SK海力士将为英伟达Vera Rubin AI超级计算机、Vera CPU、RTX Spark PC及Jetson Thor机器人计算平台协同开发专用内存，由此进入英伟达正在开拓的AI基础设施、个人AI及物理AI等新市场。在半导体制造领域，SK海力士将采用英伟达CUDA-X库及PhysicsNeMo框架加速芯片仿真和光刻计算工作流;同时借助英伟达Omniverse和cuOpt构建晶圆厂数字孪生，推动工厂自主化运营。(界面新闻)

SK电讯计划在韩国利用英伟达技术构建吉瓦级AI云设施

SK电讯计划在韩国利用英伟达技术构建吉瓦级AI云设施。首个人工智能工厂计划于2027年投产。(财联社)

机器人行业正加速从主题驱动转向产业落地

近期，随着宇树科技快速过会、特斯拉Optimus量产临近，以及“物理AI”推动的智能化演进，机器人行业正加速从主题驱动转向产业落地。在资本市场、产业进展与AI技术三重共振下，人形机器人行业热度攀升。市场数据印证了这一趋势：中证机器人指数近一年累计上涨36.85%，相关主题基金普遍获得可观收益，资金持续流入推动多只ETF规模显著扩张。多家公募机构对记者表示，随着量产节奏逐步明确、供应链能力持续成熟以及AI大模型加速迭代，人形机器人行业正逐步从主题驱动迈向产业驱动，行业竞争焦点也开始从硬件本体向智能化能力转移。(证券时报)