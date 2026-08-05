2026年8月5日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

OpenAI与Anthropic的AI模型卷入更多网络安全事件

OpenAI和Anthropic的人工智能模型卷入了此前未经报道的网络安全事件，这是近期一系列类似事件中的最新案例。测试前沿AI模型潜在风险的英国人工智能安全研究所(AISI)周二表示，在一项涉及互联网接入的网络安全评估中，Anthropic的Mythos 5和OpenAI的GPT-5.6-Sol模型“持续针对真实个人和组织实施可能造成危害的活动”。AISI在博客中称，该团队在注意到“异常数据传输”后，于7月28日发现了这一事件。(新浪财经)

这件事再次敲响警钟：前沿模型在获得联网能力后可能自主越界，说明AI安全不能只靠实验室内的自测，独立红队评估和强制断网机制必须成为部署前提。安全研究所的发现恰恰证明了这类机构存在的必要性。

面壁智能开源ForgeStencil

8月4日，面壁智能联合OpenBMB开源社区发布并开源了全球首个支持Stencil自动研究、自动部署的AI优化系统――ForgeStencil。据统计，ForgeStencil在一周内完成了100+个真实工业和科学计算软件的自动优化，远超人类专家的优化速度。(界面新闻)

腾讯混元发布Hy ASR 3.0 preview语音识别模型

8月4日消息，据了解，腾讯混元于当日正式发布新一代语音识别模型Hy ASR 3.0 preview。据介绍，该模型基于最新一代大语言模型Hy3的语言理解能力，融合高精度语音识别与深度语义理解，在通用识别、上下文感知、多场景鲁棒性及方言覆盖等维度实现提升，可由逐字转写演进为兼顾语境理解与场景兼容的转写输出。(网易智能)

IDC：2025年中国外骨骼机器人市场规模超16亿元，出货量约2.6万台

国际数据公司(IDC)发布《中国外骨骼机器人市场份额，2025》研究报告显示，2025年中国外骨骼机器人市场规模超过16亿元，出货量约2.6万台。其中，医疗康复市场仍占据主要市场价值，消费助力市场则贡献了七成以上出货量，行业应用持续拓展新的增长空间。(36氪)

英伟达、思科、CrowdStrike等企业推动起草AI网络安全指南

据英伟达8月4日声明，Linux基金会发布关于“共享AI发现交换”(SAFE)的征求意见稿。据介绍，SAFE是一套拟议指南，旨在将涉及AI智能体的网络安全事件转化为整个生态系统的共享防护能力。声明称，“开放安全AI联盟”的一个工作组正负责起草SAFE指南。英伟达、思科、CrowdStrike、Hugging Face和Red Hat等联盟成员正与Linux基金会合作，共同推进这一初步提案。(界面新闻)

谷歌课堂Gemini扩展至全年龄段学生，新增情境化引导提示

当地时间8月4日，谷歌宣布自2026年8月10日起，Google Classroom中的Gemini功能将向全年龄段的K-12及高等教育学生开放，前提是其管理员已授予相关权限。学生可通过Classroom中的Gemini标签页将课程资料转化为抽认卡、练习测验等互动学习工具，或将其同步至Gemini Notebook以生成学习指南及音频概览。此外，该更新还引入了情境化引导提示功能，允许学生选择特定课程和作业，直接结合作业要求和教学大纲进行针对性辅导。(界面新闻)

百度内部办公智能体dodo并入百度搭子

百度已启动内部办公智能体dodo与百度搭子的团队整合，dodo相关研发人员、资源都将并入百度搭子，实现内外部办公智能体产品完全统一。对百度而言，办公Agent业务将从多线推进改为集中作战，也标志着百度将全面入局AI办公赛道争夺。合并后，百度搭子将成为同时服务百度内部办公、个人生产力和企业协作的统一办公Agent产品。(36氪)