2026年4月24日，人工智能公司DeepSeek宣布，其全新系列模型DeepSeek-V4的预览版本正式上线并同步开源。

据介绍，DeepSeek-V4按模型大小与定位分为DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash两个版本。

其中，Pro版作为旗舰型号，Agent能力大幅增强，在Agentic Coding评测中达到当前开源模型最佳水平，实际使用体验优于Sonnet 4.5，交付质量接近Opus 4.6非思考模式;在世界知识测评中大幅领先其他开源模型，仅稍逊于顶尖闭源模型Gemini-Pro-3.1;数学、STEM及竞赛型代码推理性能超越所有已公开评测的开源模型，取得比肩世界顶级闭源模型的优异成绩。Flash版则在保持接近推理能力的同时，提供更快捷、更经济的API服务，在简单Agent任务上与Pro版旗鼓相当，高难度任务上仍存差距。

长上下文技术是大模型竞赛的老战场了。过去一年，各家都在追这个指标，但真正用起来是另一回事，要么推理太慢，要么中间信息召回率骤降，要么成本高到普通开发者根本用不起。DeepSeek V4这次换了思路，开创了一种全新的注意力机制，在Token(词元)维度进行压缩，结合DSA稀疏注意力(DeepSeek Sparse Attention)，实现了全球领先的长上下文能力，并大幅降低了对计算和显存的需求。从V4开始，百万token上下文将成为DeepSeek所有官方服务的标配。

与此同时，针对日益重要的Agent应用场景，DeepSeek-V4专门对Claude Code、OpenClaw、OpenCode、CodeBuddy等主流Agent产品进行了适配与优化，在代码任务、文档生成等方面表现均有提升。模型同时支持非思考模式与思考模式，对于复杂Agent场景，官方建议使用思考模式并将推理强度设为max。API已同步上线，支持OpenAI Chat Completions接口与Anthropic接口，用户可通过修改model_name为deepseek-v4-pro或deepseek-v4-flash直接调用。

实际上，DeepSeek-V4最值得关注的并非某一项跑分的高低，而是它展现出一种更成熟的系统性思维，不追求单点炫技，而是在上下文、Agent、推理和经济性上同步发力。百万上下文成为标配，意味着长文档理解、完整代码库分析这类能力将真正从演示走向日常，这才是对普通用户最有价值的进步。