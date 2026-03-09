2026年3月9日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

腾讯免费安装OpenClaw引排队盛况，马化腾发文：没想到会这么火

3月8日，腾讯公司创始人马化腾在朋友圈转发有关腾讯免费为用户安装“龙虾”的相关新闻，并表示“没有想到会这么火”。据悉，近日，腾讯云公众号，腾讯宣布免费安装Openclaw。短短几个小时，几百只OpenClaw 被装进腾讯云服务器。随后，腾讯大厦出现不少排队用户安装OpenClaw。(新浪科技)

OpenAI年化营收突破250亿美元，Anthropic缩小差距

知情人士透露，截至上个月，OpenAI的年化营收已突破250亿美元。这一数字比该公司去年年底的214亿美元年化营收增长了17%。OpenAI的营收仍然高于其竞争对手Anthropic，但两家巨头之间的差距正在缩小：Anthropic的年化营收最近突破190亿美元，是去年年底的两倍，比两周前增长了36%。(新浪财经)

OpenAI的250亿美元ARR标志着生成式AI商业化进入成熟阶段，Anthropic的高速追赶则揭示企业市场的巨大潜力与竞争烈度。未来竞争将聚焦技术壁垒、客户粘性与盈利效率，行业格局仍在动态演变中。

甲骨文和OpenAI或已终止扩建得州旗舰数据中心的计划

据报道，甲骨文和OpenAI已取消在美国得州扩建一座旗舰人工智能数据中心的计划，此前磋商因融资问题和OpenAI不断变化的需求而久拖不决。 知情人士称，谈判破裂为Meta介入创造了机会，Meta考虑从开发商Crusoe手中租赁位于得州阿比林的拟扩建场地。知情人士称，英伟达协助促成Meta与这家开发商之间的洽谈。(界面新闻)

AI算力项目需更严谨的财务规划与需求匹配、供应链主导权成为竞争焦点、合作模式将更趋灵活与多元化。短期看是局部项目变动，长期看将推动整个AI算力生态向更健康、更可持续的方向演进。

LobsterAI(有道龙虾)发布0.2.2版本

3月8日，LobsterAI(有道龙虾)发布0.2.2版本，正式接入企业微信及QQ机器人。本次更新后，用户可通过手机端的企微或QQ，直接向AI下达指令并获取结果，同时新增定时任务自动推送功能。这意味着，AI能力已从电脑桌面延伸至日常移动通讯场景，用户无需依赖电脑，即可远程驱动Agent完成工作，实现真正的随时随地智能协作。(36氪)

千问AI眼镜正式开售：内置64GB存储，售价1997元起

3月8日10点，千问首款同名AI硬件“千问AI眼镜”G1系列正式现货开售。这款AI眼镜配备双旗舰芯片双系统、内置64GB存储空间，叠加国补后到手价1997元起。此次发售覆盖线上线下全渠道，用户也可在千问APP上一句话下单，最快数小时即可收货。今年内，千问AI眼镜还将登陆国际市场。(36氪)

英伟达拟在Vera Rubin芯片中采用三星和SK海力士HMB4存储技术

据报道，英伟达计划在其新款Vera Rubin芯片中采用三星和SK海力士的HMB4存储技术。(界面)

微软、谷歌和亚马逊确认继续提供Anthropic技术

在美国国防部近期将人工智能新贵 Anthropic 技术正式认定为供应链风险之后，谷歌周五宣布将继续向客户提供Anthropic的人工智能技术，但国防相关用途除外。随后亚马逊跟进，宣布将继续向其云服务客户提供Anthropic相关技术。此前一天，微软已向客户发布了类似声明。 上周，Anthropic拒绝接受国防部提出的使用条款后，美国总统特朗普下令联邦机构停止使用该公司技术;国防部长皮特・赫格塞斯表示，与Anthropic的合作将在六个月内逐步终止。(第一财经)

2026全球开发者先锋大会本月将在上海举办

2026全球开发者先锋大会将于3月27日至29日在上海举行。这场面向全球开发者的盛会，将汇聚前沿技术与产业资源，推动人工智能领域的创新交流。 日前举行的大会媒体通气会上介绍，上海人工智能产业保持快速增长，2025年规上人工智能企业产业规模突破6300亿元，同比增长近四成。截至目前，上海已完成149款生成式人工智能服务备案，产业正成为拉动城市经济增长的重要引擎。 本届大会将以开幕式为核心，围绕科学智能、AI应用、智能终端等领域，邀请开发者分享实践经验。大会期间还将举办开发者赛事、主题工作坊和公开课，聚焦智能体落地、数字内容生态等前沿议题。互动体验区将集中呈现AI赋能的实际应用场景，让参会者近距离感受技术如何改变生活。(央视新闻)