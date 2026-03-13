2026年3月13日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

因存在高危安全漏洞，多所高校紧急禁用AI龙虾

近期开源AI智能体OpenClaw(俗称“龙虾”)被曝存在高危安全漏洞，珠海科技学院、安徽师范大学、江苏师范大学等多所高校已陆续发布紧急通知，明确严禁在校内办公设备及校园网络环境下安装、运行该软件，违规使用者将被严肃处理。据环球网消息，工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台监测发现，开源AI智能体OpenClaw(俗称“龙虾”)在默认或不当配置下存在较高安全风险，易引发网络攻击、信息泄露等问题。华中师范大学、武汉科技大学、江汉大学、武汉交通职业学院等武汉多所高校已发布风险提示，呼吁师生慎用“龙虾”。(财联社)

AI智能体的价值在于提升效率，但其安全风险绝不能被忽视。禁用是短期过渡方案，构建 安全可控的使用体系才是长期之道。

黄仁勋亲测英伟达自动驾驶平台，全程无人工接管

英伟达发布了一段22分钟的视频，视频中，英伟达CEO黄仁勋与英伟达汽车业务副总裁吴新宙共同乘坐一辆自动驾驶汽车前往旧金山，这个过程中使用了英伟达全栈自动驾驶软件平台DRIVE AV，未出现人工接管情况。(第一财经)

英伟达将豪掷260亿美元开发AI大模型

根据英伟达公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的财务文件，英伟达将在未来5年累计投入260亿美元(约合1788亿元人民币)巨资，全力推进开源AI大模型的研发。这一投资规模远超OpenAI训练GPT-4时所耗费的30亿美元。英伟达公司也正式开启了从“芯片制造商”向“全栈式AI顶尖实验室”的战略转型。(财联社)

Adobe第一财季营收64亿美元

Adobe第一财季营收64亿美元，分析师预期62.8亿美元;第一财季调整后每股收益(EPS)为6.06美元，分析师预期5.88美元。公司预计第二财季营收64.3亿-64.8亿美元，分析师预期64.3亿美元;预计第二财季调整后EPS为5.80-5.85美元，分析师预期5.70美元。(界面新闻)

Joby Aviation首架量产型电动空中出租车开始试飞

Joby Aviation周三表示，其首架量产型电动空中出租车已开始飞行，该飞机将接受美国联邦监管机构的认证测试，以获得型号检验授权 (TIA)，这是飞机获得商业运营认证的一个重要里程碑。(新浪财经)

微软推出健康助手Copilot Health

微软3月12日宣布推出Copilot Health，称这是Copilot内独立安全的健康空间，通过医疗智能解析用户的健康数据，提供可付诸行动的个性化健康洞察。Copilot Health可将用户的健康档案、可穿戴设备数据及健康史整合于一处。(界面)

微软此次推出的Copilot Health既补齐了主流AI助手在个人健康数据整合与解读上的短板，也强化了隐私与合规设计，但同时也面临医疗数据打通、临床可信度、监管合规及行业竞争等多重挑战，是微软从通用AI向垂直医疗健康场景延伸的重要布局。

谷歌推出人工智能灾害预测方法Groundsource

谷歌3月12日宣布推出基于人工智能的新方法――Groundsource，称该技术能将公开信息转化为高质量的历史灾害数据记录，首批应用于城市地区山洪灾害。(界面)

三星与英伟达携手加速下一代NAND技术开发

据报道，三星与英伟达携手加速下一代NAND技术开发。(财联社)