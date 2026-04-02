2026年4月2日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

阿里发布图像生成与编辑统一模型Wan2.7-Image

4月1日，阿里巴巴图像生成与编辑统一模型Wan2.7-Image正式发布。针对当前AI生图中的审美疲劳、色彩失控等痛点，Wan2.7-Image带来了更具“活人感”的人物生成、精准的色彩控制以及超长文本渲染能力。(第一财经)

Wan2.7-Image的价值在于AI生图从好看但难用的体验型工具，升级为可控且高效的生产级工具。不仅解决了长期困扰行业的同质化与不可控问题，更通过全链路能力与生态协同，为不同规模的创作者提供了可落地的解决方案。

QQ成为国内首个被OpenClaw官方原生接入的社交平台

4月1日消息，腾讯QQ官方微博宣布，QQ正式原生接入OpenClaw官方平台。有网友担心这是愚人节玩笑，腾讯QQ官方表示：“这料保真。”据介绍，更新OpenClaw v2026.3.31版本就可以在QQ上养龙虾。(IT之家)

12家企业宣布将为优秀员工提供无限token权益，支持深度使用飞书AI产品

近期，康师傅饮品、锦江酒店(中国区)、名创优品、和睦家、圣农集团、安克创新、八马茶业、书亦烧仙草、晨光文具、大北农、东明石化、四维图新等12家头部企业集中宣布，将为优秀员工提供“无限词元”(无限token)权益，支持深度使用飞书AI产品。(新浪科技)

宁德时代人形机器人新专利获授权

4月1日，天眼查知识产权信息显示，近日，宁德时代未来能源(上海)研究院有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司申请的“关节结构和机器人”专利获授权。摘要显示，本申请涉及机器人技术领域，其中，关节结构包括关节组件、第一驱动件及第二驱动件，第一驱动件设置于基础部，第一驱动件具有朝向第一方向设置的第一驱动转轴，第一驱动转轴驱动连接连接部;第二驱动件设置于连接部，第二驱动件具有朝向第一方向设置的第二驱动转轴，第二驱动转轴驱动连接活动部;第一驱动件与第二驱动件在第一方向至少部分重合设置。(鞭牛士)

文远知行和Grab启动新加坡自动驾驶出行服务

文远知行与Grab宣布，在新加坡榜鹅(Punggol)地区正式启动Ai.R自动驾驶出行服务(Autonomously Intelligent Ride)的公开运营。即日起，公众可在居民社区内体验新加坡首个自动驾驶公共出行服务。(36氪)

谷歌旗下YouTube面临禁令要求，禁止面向儿童投放人工智能生成视频

谷歌旗下YouTube面临禁令要求，禁止面向儿童投放人工智能生成视频。(新浪财经)

宇树科技被抽中首发企业现场检查

中国证券业协会官网发布"2026年第二批首发企业现场检查抽查名单"，宇树科技股份有限公司被抽中现场检查。(36氪)