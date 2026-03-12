2026年3月12日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

工信部NVDB：关于防范OpenClaw(“龙虾”)开源智能体安全风险的“六要六不要”建议

工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台发布关于防范OpenClaw(“龙虾”)开源智能体安全风险的“六要六不要”建议。针对“龙虾”典型应用场景下的安全风险，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台(NVDB)组织智能体提供商、漏洞收集平台运营单位、网络安全企业等，研究提出“六要六不要”建议。(36氪)

智谱启动“龙虾全国部署计划”

智谱宣布启动“龙虾全国部署计划”，一键安装电脑版龙虾“AutoClaw澳龙”，为对龙虾感兴趣的各地政府、企业、高校等提供龙虾安装服务。同时招募各地科技爱好者及KOL加入“龙虾布道师”计划，公司会提供相关的AI模型与OpenClaw培训。(36氪)

黄仁勋：还需要投资数万亿美元建设AI基础设施

美东时间周二(10日)，英伟达首席执行官黄仁勋罕见以个人名义发表长篇博文“AI is a five layer cake”，并写道：“我们才刚刚开始这项建设。我们已经投入了数千亿美元。还有数万亿美元的基础设施需要建设。”黄仁勋写道：“人工智能是当今塑造世界的最强大力量之一。它并非一款智能应用或单一模型;它如同电力和互联网一样，是不可或缺的基础设施。”“全球范围内，我们正见证着芯片工厂、计算机组装厂和人工智能工厂以前所未有的规模拔地而起。这正成为人类历史上规模最大的基础设施建设浪潮。”他补充道。(新浪财经)

这标志着AI从技术创新期进入基础设施建设期，未来十年将是能源、芯片、基建、模型、应用协同爆发的黄金时代。

机构：预估CPO在AI数据中心光通信模块的渗透率将逐年成长，有机会于2030年达35%

根据TrendForce集邦咨询最新高速互连市场研究，NVIDIA(英伟达)下一代的AI算力柜架构显示，未来GPU设计重心将转向更高密度的芯片互连，以及更高速的数据传输，机柜内芯片互连(Scale-Up)及跨机柜的大规模互连(Scale-Out)将成为规划数据中心的核心课题。使用铜缆的传统电气传输方案，受物理限制无法应对超大规模的数据搬运需求，光学传输方案因此获得发展空间。TrendForce集邦咨询预估，CPO(共同封装光学)在AI数据中心光通信模块的渗透率将逐年成长，有机会于2030年达35%。(36氪)

美国企业软件公司Atlassian宣布裁员1600人，以推进人工智能

美国企业软件公司Atlassian周三宣布，将裁员约10%，即1600名员工，以推进人工智能和企业销售。Atlassian表示计划“重新调整”资源配置，专注于“AI时代团队协作的未来”。(新浪财经)

腾讯上线“中国专供”SkillHub

3月11日，腾讯宣布推出专为中国用户优化的AI Skills社区――SkillHub。它基于OpenClaw官方开源生态打造的本土化配套服务平台，完整兼容官方社区的全量技能生态，可在不改动官方开源内容的前提下为官方生态在国内落地提供配套服务支撑。针对OpenClaw等AI Agent工具的Skill安装痛点，提供高速下载、精选榜单、中文搜索等核心功能。(36氪)

腾讯SkillHub是OpenClaw生态在国内的关键本土化补位，精准解决海外技能商店的网络、体验与安全痛点，同时以兼容开源、安全可控、本土适配为核心，显著降低 AI Agent 在国内的落地门槛，是一次务实且有战略价值的布局。

超算互联网向OpenClaw用户免费发放1000万Tokens

3月11日，国家超算互联网宣布，面向平台全体OpenClaw用户免费发放1000万Tokens额度，限时2周。同日，超算互联网还公布了OpenClaw的Token续购价格，为0.1元/百万Tokens。(36氪)

Meta发布四款全新AI芯片，与英伟达、AMD竞争升级

Meta推出四款全新AI芯片，隶属于其自研的Meta训练与推理加速器(MTIA)系列。这家社交媒体巨头希望同时采用英伟达、AMD的商用GPU以及自研芯片，既满足自身AI算力需求，也避免过度依赖单一供应商。这四款芯片分别为MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450和MTIA 500，分别针对Meta AI业务的不同环节设计，包括排序与推荐(R&R)模型，直至高端推理场景。(新浪财经)