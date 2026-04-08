2026年4月8日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

宇树科技移动机器人专利获授权

4月7日，天眼查知识产权信息显示，近日，宇树科技股份有限公司申请的“一种移动机器人”专利获授权，发明人为王兴兴、王凯。摘要显示，本发明提供的一种移动机器人，包括机身和广角激光雷达，所述机身形状为竖直放置的、上细下粗的半椭圆形球体，所述广角激光雷达设于所述机身上方，所述广角激光雷达安装位置的投影位于所述机身的几何中心附近。(鞭牛士)

宇树科技此次获授权的移动机器人专利，设计颇具巧思。上细下粗的半椭球机身搭配居中广角激光雷达，既优化了空间感知，又提升了移动稳定性，彰显其在机器人结构与感知技术上的持续创新，也为行业产品设计提供了新思路。

三星电子为平泽P5晶圆厂PH1阶段下达70余台光刻机订单

三星电子已为平泽半导体生产基地P5晶圆厂集群的首个阶段PH1订购了70余台光刻机，为该阶段2027年的投运做好准备。平泽P5 PH1所需的这些光刻机来自ASML和佳能，其中约20台为ASML的EUV曝光系统。P5 PH1将用于1c nm制程DRAM生产，将同时制造通用内存和HBM。(财联社)

马斯克在对OpenAI的诉讼中寻求罢免奥特曼职位

据报道，马斯克正寻求罢免OpenAI首席执行官萨姆・奥特曼和总裁格雷格・布罗克曼的职务，这是预计将于本月晚些时候开庭审理的一起诉讼的一部分。(新浪财经)

中科曙光业绩快报：2026年一季度净利润2.25亿元 同比增长20.88%

中科曙光发布业绩快报，2026年一季度实现营业总收入30.72亿元，同比增长18.8%;归母净利润2.25亿元，同比增长20.88%;基本每股收益0.155元。报告期内，公司通过持续优化产品结构、为客户提供多样化、高质量的解决方案，不断提升运营效率，保持经营业绩增长及公司参股子公司的利润增长。(第一财经)

SK海力士将为戴尔供应专为人工智能PC设计的先进存储解决方案

韩国SK海力士公司周三表示，计划本月开始向美国戴尔科技集团全面供应一款专为执行人工智能(AI)任务而设计的个人电脑(PC)专用先进存储解决方案。(新浪财经)

Waymo在纳什维尔推出自动驾驶网约车服务

Alphabet旗下无人驾驶技术公司Waymo宣布已在美国田纳西州纳什维尔市开始向公众提供自动驾驶网约车服务。目前，该公司还在纳什维尔国际机场进行测试，并计划在不久的将来为该机场的旅客提供服务。(财联社)

谷歌发布AI心理健康支持更新

谷歌4月7日宣布通过AI提升心理健康支持：Gemini新增“求助模块”，识别危机时提供一键连接热线;Google.org投入3000万美元资助全球热线，并利用AI模拟平台培训志愿者;同时加强对未成年人的情感隔离保护，确保AI辅助而非替代专业诊疗。(界面新闻)

AI可快速识别危机、一键连接救助、培训志愿者，有效弥补资源不足;同时明确AI仅作辅助、不替代专业诊疗，并加强未成年人保护，兼顾效率与伦理。但仍需警惕识别误差、隐私安全问题。

奥特曼回应为何关停Sora：算力资源极度紧缺

日前，OpenAI CEO山姆・奥特曼在一档专访节目中坦白，之所以关停Sora这样的现象级产品，完全是因为当下算力资源极度紧缺，而Sora并不在公司最高优先级的名单中。(新浪财经)

贝索斯新实验室或将从OpenAI挖来xAI联合创始人

据报道，贝索斯旗下的一家公司从OpenAI挖走了一名xAI联合创始人。凯尔・科西奇(Kyle Kosic)已加入贝索斯成立的人工智能新公司“普罗米修斯计划”。科西奇是与马斯克共同创立xAI的联合创始人之一。在2024年回到老东家OpenAI之前，他曾负责xAI的Colossus超级计算机背后的基础设施团队。科西奇在“普罗米修斯”将继续从事AI基础设施项目。(财联社)