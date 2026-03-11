2026年3月11日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

中国已经完成6G第一阶段的全部技术试验，6G不到1秒下载1部4K电影

6G作为《政府工作报告》中明确提出要培育发展的未来产业，也成为今年全国两会上很多代表委员热议的焦点。移动通信依赖电磁波来传递信息，带宽越大，网速就越快。6G使用毫米波甚至太赫兹等更高频段，带宽可以达到5G的十倍以上。北京大学等科研团队最新提出的“光纤-无线融合通信”，能让光纤和太赫兹无线通信无缝衔接，实验中的单通道传输速率甚至达到了数百Gbps(千兆比特每秒)，这意味着一部4K超高清电影，不到1秒就能下载好，达到世界领先水平，为6G“速度革命”架设了“高速通道”。目前，中国已经完成6G第一阶段的全部技术试验，形成超过300项关键技术储备。(红星新闻)

Meta收购AI智能体社交平台Moltbook

Facebook 母公司元平台(Meta)周二宣布，已收购Moltbook，这是一个专为人工智能智能体(AI agent)打造的社交平台，该平台创始人将加入 Meta 的人工智能研究部门。本次交易后，Moltbook 联合创始人马特・施利希特(Matt Schlicht)与本・帕尔(Ben Parr)将加入Meta 超智能实验室(Meta Superintelligence Labs)，该部门由前 Scale AI 首席执行官王立瑞(Alexandr Wang)领导。(新浪财经)

Meta收购Moltbook，是其在AI智能体生态的关键战略落子，核心是抢人才、补基础设施、卡位 AI 社交与协作的未来。这一动作既体现了Meta对AGI与智能体时代的押注，也暴露了其在前沿布局上的紧迫性与整合挑战。

杨立昆的AI初创公司完成逾10亿美元融资

由前Meta首席人工智能科学家杨立昆创办的初创公司Advanced Machine Intelligence (AMI)周二表示，该公司已筹集了10.3亿美元资金，融资前估值达35亿美元。该公司致力于将围绕推理、规划和“世界模型”构建的人工智能系统商业化。(新浪财经)

27万OpenClaw“裸奔”，维护者回应

最近，OpenClaw引发安装热潮，一些吸引眼球的标题开始充斥社交媒体：“10分钟用OpenClaw开发一个小程序” “赛博小龙虾打工养活你”。遗忘指令、烧钱、泄密等问题也随之暴露。随着OpenClaw的爆红，越来越多人把OpenClaw部署在云服务器上，这样能方便它一直运行。但很多用户在配置时不小心把控制接口直接暴露在了互联网上。OpenClaw默认通过18789端口提供控制接口。如果这个端口没有被防火墙或身份验证保护，只要扫描到地址，任何人在网上都可以尝试连接它。一旦连上，攻击者得到的就会是一个拥有系统权限的AI代理，之前你依赖它做的所有事情，现在都能被别人控制。而截止到目前为止，被扫描出的“裸奔”龙虾数量已经高达27万只。OpenClaw的一位维护者Shadow在Discord上直言不讳地说：“如果你连命令行都不会用，那么这个项目对你来说太危险了，无法安全使用。 ” (齐鲁晚报)

中传回应砍掉16个专业：实施系统性专业优化

当前，人工智能正以超出预期的速度重构世界，也给教育、传媒、人文社科等领域带来颠覆性冲击。3月9日，全国政协委员、中国传媒大学党委书记廖祥忠在接受专访时透露，绝不能仅把AI当成工具，它更是助手、伙伴、竞争对手乃至全新的协作主体，必须跳出工具思维，才能真正理解这场变革。针对近日社会高度关注的“中传砍掉摄影、翻译等16个专业”一事，廖祥忠强调此举并非简单取消专业，而是实施系统性专业优化。他介绍，中国传媒大学通过实施“关停并转、升级改造、规划设计、重点建设”四个一批专业建设，过去8年间已完成全校专业结构的整体更新。在调整优化专业的同时，学校已布局智能影视、智能媒体等新型交叉专业，提前为应对AI挑战奠定基础。网上出现的热议中，大家在赞同的同时，也有不少网友对此表达了忧思，之所以这样，是因为只看到“关停”，却忽视了其背后的系统布局与转型路径。(南方都市报)

腾讯官宣全系“龙虾”产品，Qclaw支持微信远程操控

3月10日，腾讯官宣了全系“龙虾”矩阵，包括腾讯版"免部署小龙虾"WorkBuddy、内测中的QClaw、腾讯云Lighthouse等产品。其中，QClaw正在内测，该智能体可通过微信对话远程操控。腾讯介绍，基于OpenClaw打造的本地AI助手可在Windows或Mac上一键安装，覆盖5000个以上的skills。用户在微信上发个信息给QClaw，就可以让家里的电脑算报表、传文件。(第一财经)

Groq拟将AI芯片产量由9000片提高至15000片

Groq近期决定提高其人工智能芯片的产量，该芯片去年外包给三星电子的晶圆代工部门，今年的产量将从约9000片晶圆增加到约15000片。(新浪财经)

甲骨文第三财季总营收172亿美元

甲骨文当地时间3月10日公布第三财季业绩显示，总营收172亿美元，按美元计算增长22%，按固定汇率计算增长18%;云服务营收89亿美元，按美元计算增长44%，按固定汇率计算增长41%;软件营收61亿美元，按美元计算增长3%，按固定汇率计算下降1%。第三财季GAAP净利润为37亿美元，GAAP每股收益1.27美元。(界面)