自云计算行业兴起至今，以低价换市场抢占份额，早已成为云厂商心照不宣的行业惯例。而这一延续多年的潜规则，却在2026年的春天被彻底打破。

阿里云在短短一个月内三度调整价格，腾讯混元模型输入价格暴涨463%，百度智能云、火山引擎等一众厂商相继跟进，一场席卷全行业的算力涨价潮骤然来袭。与之形成鲜明呼应的是，数据显示，截至2026年3月，我国日均词元(Token)调用量突破140万亿，较上年末增长超过40%。

这股Token洪流的背后，是一场深刻的AI应用形态转变。今年年初，开源智能体框架OpenClaw横空出世，迅速登顶全球开源项目榜首，标志着AI从被动响应的对话者，向自主规划、持续运行的数字员工迈出了关键一步。但伴随而来的，是Token(词元)消耗量的指数级攀升。有机构测算，一个智能体完成一次复杂任务所消耗的算力，可抵普通用户与ChatGPT对话近万次。

这不禁让人发问：当AI开始真正干活而不仅仅是陪聊时，算力是否正在告别普惠模式？答案或许比想象中更复杂。

涨价背后的三重推力

传统对话式AI的Token消耗与交互轮次大致呈线性关系，但智能体却具备感知、决策、执行、迭代的闭环能力，需要自主拆解任务、频繁调用外部工具、反复验证修正，Token消耗因此呈现数量级放大。Token已然从单纯的技术计量单位跃升为智能时代的产业货币，其爆发式消耗正成为算力需求的核心驱动力。

这一转变直接重塑了算力需求的主战场格局。德勤在2026年1月发布的《2026科技、传媒和电信行业预测》报告中明确指出，2026年AI推理将占据算力消耗总量的三分之二，且主要发生在近5000亿美元规模的新建数据中心及企业服务器之上。由此可见，推理端已正式取代训练端，成为算力消耗的主要战场。伴随智能体大规模上线运行，企业对算力的评估标准亦随之发生根本性改变，单Token成本、部署密度、能效比已取代峰值算力，成为客户选型的重要指标。

实际上，本轮涨价并非简单的成本转嫁，而是供需、硬件、商业模式三重压力共同作用下的必然结果。

其一，供需严重失衡。高端GPU资源紧缺，行业研究机构SemiAnalysis最新发布的数据显示，英伟达H100 GPU一年期租赁价格出现大幅飙升，截至2026年3月，一年期合约租金已从2025年10月的每GPU每小时1.70美元上涨至2.35美元，涨幅逼近40%，全行业GPU算力资源已基本全线售罄。与此同时，服务器CPU产能持续紧张，英特尔、AMD相继提价，硬件成本呈现刚性上行态势。

其二，资本开支高企。为应对持续扩大的算力缺口，头部企业不断加大投入力度。阿里资本支出从2023年的244亿元攀升至2025年的1039亿元，腾讯已连续两年超过760亿元。另据媒体报道，字节跳动2026年计划投入约1600亿元，其中近半数将投向芯片与数据中心。如此高昂的投入，必然需要合理的商业回报作为支撑。

其三，商业模式重构。固定月费模式已无法适配智能体高度不可预测的Token消耗特征。Anthropic便因重度用户导致成本倒挂而停止第三方订阅接入，行业因此被迫转向按Token计费的按量付费模式。定价逻辑也从单一的硬件成本导向，转向以价值创造为核心的动态定价。

算力变局下的规则重塑

算力涨价正深刻改写行业竞争规则，并引发一系列连锁反应。

一是市场集中度提升，中小厂商加速出清。普惠时代的低价内卷已宣告终结，具备全栈技术、掌握稀缺算力资源与雄厚资金储备的头部云厂商，其竞争优势进一步扩大。反观那些缺乏算力储备与技术优化能力、单纯依靠转售资源赚取差价的中小厂商，将不得不退出关键市场。行业竞争的核心逻辑，正从单纯的价格战，转向以技术能力与生态服务为基础的价值竞争。

二是下游倒逼效率革命，算力使用趋于精细化。面对日益沉重的成本压力，下游AI应用企业已开始将Token消耗量纳入员工绩效考核与研发成本考核，优先采用更高效的模型架构与智能体框架，力求最大限度减少无效的探索性消耗。可以说，如何提升单位Token所完成有效任务的效率，已成为全行业的普遍共识与紧迫课题。

三是商业模式走向成熟，Token经济正式成型。以Token计费为基础的新型商业逻辑得以确立，Model as a Service(MaaS)平台的商业价值开始加速兑现。一个有力的佐证是，智谱CEO张鹏在智谱2025年业绩说明会上曾透露，其API调用定价提升83%后市场需求依旧旺盛，调用量激增400%。这充分表明，只要技术实力与所创造的价值足以支撑定价权，市场便会给予认可并为之买单。行业的商业闭环正在逐步形成，并驶入健康发展的正向循环。

写在最后

云厂商的集体涨价并非算力普惠的终结，而是行业从低水平低价内卷，转向高质量、高效率、可持续普惠的关键转折点。短期来看，价格上涨固然会带来成本压力，但长期而言，这将推动技术优化与效率提升，令算力真正成为智能时代的普惠生产力。

展望未来，随着高效智能体框架与高性能模型的协同演进，算力供给缺口有望逐步缓解，行业亦将摆脱对硬件单纯扩张的依赖，步入技术驱动、效率优先、价值导向的新发展阶段。算力不会消失，普惠亦不会退场，它只是以更健康、更可持续的方式，为AI产业走向更广阔的未来提供坚实支撑。