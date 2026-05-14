2026年5月14日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

微软正探索与人工智能初创公司达成交易，以为“后OpenAI时代”做准备

据报道，微软正探索与人工智能初创公司达成交易，以为“后OpenAI时代”做准备。微软曾考虑收购Cursor，但因反垄断担忧而放弃。微软已与人工智能初创公司Inception讨论交易事宜。Inception已聘请一家银行，就至少10亿美元的交易进行谈判。(财联社)

微软此举意在主动降低对OpenAI的单一依赖，提前布局后OpenAI时代AI格局。洽谈Inception 至少十亿美元交易既规避了合规审查风险，又通过并购储备AI技术与人才，体现微软AI战略转向多元布局。

腾讯：元宝支持一键总结微信群聊

5月13日，腾讯公众号发文称，选中微信群聊聊天记录转发其他应用―选择元宝―复制粘贴给元宝，就能让它帮你总结。此外，还可以将发票报销发给元宝生成表格、让元宝通过聊天记录制定个性化旅行方案等。(每日经济新闻)

腾讯元宝深度接入微信生态，依托转发复用聊天记录实现内容总结、发票制表、旅行规划等实用功能，精准解决群消息过载、琐事整理繁琐的日常痛点。操作门槛低、场景贴合大众需求，让AI落地生活化。

韩国交易所开始在资本市场监测工作中采用AI技术

韩国交易所(KRX)周三表示，已开始在其资本市场监测工作中采用人工智能(AI)技术。此次正式采用人工智能技术是在韩国交易所收购本土人工智能初创公司Fair Labs约三个月后进行的，此次收购旨在加速其人工智能转型并加强其数据业务。(新浪财经)

百度搭子DuMate正式亮相

在5月13日举办的Create2026百度AI开发者大会上，百度搭子DuMate全新推出移动端App。据了解，DuMate将百度AI搜索、秒哒、伐谋、百科等核心产品能力集成为可随时调用的内置技能，同时强化长程任务执行与主动决策能力。(36氪)

腾讯：Hy3 preview调用量持续居OpenRouter榜首，Agent密集发布

腾讯发布2026年第一季度财报，AI全线提速。其中，混元不到三个月完成重建，Hy3 preview在上下文、Agent、Coding等能力上显著提升。OpenRouter数据显示，Hy3 preview结束限免期后，日Token用量和周Token调用量仍保持榜首;4月27日至5月11日连续三周登顶OpenRouter周榜总榜。今年以来，腾讯累计上线数十款通用和垂直场景Agent。(36氪)

Arm、软银据悉在AI算力公司Cerebras上市前最后关头曾试图收购该公司

5月14日消息，据报道，在人工智能算力公司Cerebras Systems预计的首次公开募股前数周，Arm及其控股股东软银集团曾与其接洽，试图收购这家公司，但遭到Cerebras回绝。(界面)

亚马逊战略转向：砍掉Rufus聊天机器人，推出Alexa购物智能助手

亚马逊正关停旗下Rufus聊天机器人，转而将Alexa语音助手打造为其人工智能购物战略的核心载体。本周三，亚马逊正式推出Alexa购物助手这款电商智能工具，可解答用户购物咨询，并代用户执行购物操作。亚马逊表示，该产品整合了原Rufus与Alexa+的能力，调取用户购物历史及各类相关数据，立志打造全球体验最佳、个性化程度最高的AI购物助手。(新浪财经)

马斯克旗下xAI据悉联手华尔街机构测试Grok，助力SpaceX上市前增收

5月14日消息，据报道，埃隆・马斯克旗下的xAI公司已招募多家华尔街机构，以测试其Grok聊天机器人，此举旨在母公司SpaceX进行首次公开募股(IPO)之前，推动营收增长。阿波罗全球管理公司和摩根士丹利已开始在内部使用Grok，并将其与其他人工智能模型开发商的软件一同进行测试。不过，尽管部分银行已签约使用Grok，但金融从业人员在实际工作中鲜少使用这款聊天机器人。(界面)