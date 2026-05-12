2026年5月12日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

快手计划分拆可灵AI，融资20亿美元

快手计划分拆旗下视频生成大模型业务可灵AI以200亿美元估值融资，截至5月11日港股收盘整个快手公司目前的市值不到290亿美元。据悉，可灵当前的年化收入(ARR)已经达到5亿美元，已比春节前翻倍。这一轮可灵计划融资20亿美元，正与投资方商谈，目前交易尚未close。若交易完成，可灵将是目前全球估值最高的视频生成大模型独立产品。(晚点LatePost)

人形机器人量产元年开启，产业链进入规模化商业化新阶段

今年以来，人形机器人产业频频传来量产消息。从特斯拉弗里蒙特工厂下线的OptimusGen-3，到东京羽田机场投入使用的宇树科技G1机器人，人形机器人正加速从实验室走向工厂与生活场景。Wind数据显示，万得人形机器人概念指数4月7日以来累计上涨19.54%。分析人士认为，随着海内外龙头企业量产预期明确、国内产业链持续突破，人形机器人产业已由技术验证阶段迈入规模化商业化新阶段，核心零部件环节有望率先受益。(中证网)

人形机器人接连量产落地，标志行业正式告别技术试验阶段，迈入规模化商业化新周期。国内产业链持续攻坚突破，核心零部件迎来确定性机遇，场景应用加速拓宽，人形机器人已成为科技产业新的增长风口。

微软给OpenAI的营收分成付款目前上限设为380亿美元

据报道，微软给OpenAI的营收分成付款目前上限设为380亿美元。在与微软最新达成的合作交易中，OpenAI到2030年将共计节省970亿美元。(财联社)

腾讯QClaw上线文件空间功能，打通本地文件、腾讯文档、ima知识库

腾讯云宣布，QClaw 正式上线“文件空间”功能。只需一次授权，QClaw 就能将用户本地文件、腾讯文档、ima 知识库一站式全面打通。(IT之家)

AI创作平台灵珠正式开启第二次内测

5月11日，AI创作平台灵珠正式开启第二次内测。本次内测带来三大升级：一是取消邀请码限制，所有用户均可直接登录体验;二是正式环境全面接入DeepSeek V4大模型，需求分析环节效率提升约3倍，用户提交创意后，系统分析并优化需求的时间从原来的近20秒缩短到不到5秒;三是对登录界面和应用广场界面进行了全面优化。(36氪)

波兰电商平台Allegro与OpenAI达成合作，将生成式AI引入购物体验

5月11日，波兰主流电商平台Allegro正式宣布与OpenAI开展技术合作，计划将生成式人工智能应用于其电商生态系统。通过此次合作，Allegro旨在利用OpenAI的技术模型优化基础功能，包括改进搜索结果的准确性、提升个性化推荐质量以及升级智能客服响应速度。(界面新闻)

OpenAI收购咨询公司Tomoro并成立新实体，加速企业级AI部署

5月11日，OpenAI宣布成立名为“OpenAI Deployment Company”的新实体，旨在通过深度工程支持加速人工智能在企业端的实质性落地。作为该战略的核心举措，OpenAI已达成协议收购咨询与工程公司Tomoro。Tomoro团队约150名资深AI部署专家将并入该实体。该项目得到了TPG、贝恩资本及软银等多家顶级投资机构的支持。(界面)

SAP宣布完成对主数据管理软件提供商Reltio的收购

5月11日消息，SAP宣布已完成对领先的主数据管理软件提供商Reltio的收购。此次收购旨在帮助客户将分散在SAP与非SAP系统里的数据都转化为AI就绪(AI-ready)的数据(即 AI 能真正理解、信任和使用的数据)。双方未披露具体交易条款。(界面)