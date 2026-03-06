2026年3月6日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

IDC预测：2026年全球智能机器人硬件市场将近300亿美元，中国有望引领增长

IDC最新预测，2026年全球智能机器人硬件市场规模将接近300亿美元，其中中国将引领全球具身智能机器人市场增长，成为市场加速扩张的核心主导力量，届时中国具身智能机器人市场规模将突破110亿美元。(36氪)

甲骨文计划裁员数千人，因AI数据中心扩张挤压现金流

由于大规模人工智能(AI)数据中心扩张计划导致现金短缺，甲骨文计划裁减数千个工作岗位。知情人士透露，此次裁员将波及该公司各部门，可能最快于本月实施。因相关计划尚未公开，知情人士要求匿名。其中两名知情人士表示，部分裁员将针对公司预计因人工智能技术而需求减少的岗位。(新浪财经)

Step 3.5 Flash登上OpenClaw榜首

3月4日全面开源后，阶跃星辰新一代基座模型Step 3.5 Flash的全球热度进一步攀升，模型调用量在OpenClaw上已迅速攀升至全球第一。(36氪)

Yuan3.0 Ultra开源

YuanLab.ai团队3月5日正式开源发布Yuan3.0 Ultra多模态基础大模型。据了解，Yuan3.0 Ultra将MoE大模型的训练效率优化系统性引入模型结构设计之中，并围绕企业应用及智能体工具调用等方面开展了深度优化，在多模态文档理解、检索增强生成(RAG)、表格数据分析、内容摘要与工具调用等企业级任务中表现突出。(36氪)

OpenAI下一款AI模型或将具备“极端的”推理能力

据报道，OpenAI的下一款AI模型将具备“极端的”推理能力。(界面新闻)

对于行业而言，这一升级将推动大模型竞争从参数规模转向效能优化，并加速AI智能体在企业级场景的规模化落地。对于用户，需根据实际需求选择合适的模型版本，以实现价值最大化。

Meta悄然组建新人工智能引擎，朝着“超级智能”目标推进

据媒体援引一份内部备忘录报道，Meta Platforms(META)正在悄然组建一个新的应用人工智能工程组织，以加大其朝着所谓“超级智能”目标推进的力度。这个新团队将与Meta的超级智能实验室协同工作，专注于构建有助于人工智能模型随时间更快改进的系统及数据管道。在备忘录中，高管们将这项工作描述为创建一个“数据引擎”，为模型提供真实世界的反馈、评估和训练信号，从而使它们能够持续改进。(新浪财经)

这是Meta向超级智能引领者转型的重要一步，能否成功，关键在于数据引擎的落地效率、组织协同的顺畅度、以及超级智能与产品场景的融合深度。

亚马逊推出人工智能平台，实现医疗保健行政工作自动化

亚马逊旗下云业务AWS周四宣布，已推出一款人工智能平台，旨在方便患者获得医疗服务，并减少医疗服务提供者的行政工作。AWS在一篇博客文章中表示，这款由自主智能驱动的平台Amazon Connect Health可与电子健康记录系统集成，用于患者身份核验、预约安排、病史整理、临床文书录入以及医疗编码等工作。(新浪财经)

OpenAI发布金融服务新工具，加剧与Anthropic角力

OpenAI发布一款新的旗舰人工智能模型，并推出一系列面向金融服务领域的工具，旨在更高效地处理办公类工作。在Anthropic PBC因与美国国防部的对峙面临新风险之际，此举加剧了双方竞争。OpenAI周四表示，该模型GPT-5.4在生成电子表格、文档和演示文稿等任务方面能力更强，并且减少与用户之间的反复沟通。该模型还增强了利用网络获取复杂问题答案的能力，例如从多个来源搜集信息、进行分析并形成回应。(新浪财经)