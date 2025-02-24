Gartner：预计到2027年跨境GenAI滥用引起的AI数据泄露比例将达40%

GenAI在终端用户中的普及速度已超过了数据治理和安全措施的发展速度，而支持这些技术所需的集中算力引发了对数据本地化的担忧。根据市场研究机构Gartner预测，到2027年，跨境生成式人工智能(GenAI)引起的AI相关数据泄露比例将超过40%。

Gartner指出，缺乏全球统一的AI和数据治理最佳实践与标准，导致市场碎片化，企业不得不制定针对特定地区的战略，这加剧了企业所面临的挑战，这可能会限制企业在全球扩展业务和从AI产品与服务中获益的能力。

为了降低AI数据泄露风险，尤其是跨境GenAI的滥用风险并确保合规性，Gartner 建议企业采取以下战略行动：

一是加强数据治理：企业必须扩展数据治理框架并加入关于使用AI处理数据的准则，确保遵守国际法规并对意外的跨境数据传输进行监控。为此，企业需要将数据沿袭和数据传输影响评估纳入常规隐私影响评估。

二是成立治理委员会：成立委员会加强AI监督，确保AI部署和数据处理的沟通透明。该委员会需要负责技术监督、风险和合规管理以及沟通和决策报告。

三是加强数据安全性：使用先进技术、加密和匿名化保护敏感数据。例如，验证特定地理区域的执行环境是否可信并在数据必须离开这些区域时使用差分隐私等先进的匿名化技术。

四是投资TRiSM产品：为专为AI打造的信任、风险和安全管理(TRiSM)产品与功能规划和分配预算，包括AI治理、数据安全治理、提示过滤和编辑以及非结构化数据合成生成。Gartner预测，到2026年，采用AI TRiSM控制措施的企业将减少至少50%的不准确或不合法信息，并因此减少错误决策。