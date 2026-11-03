11月2日晚，李佳琦直播间首次开启AI算力Token专场，推出千问办公个人会员月卡。直播间相关信息显示，开售后不到半小时便售出10万份，累计约2万亿Token。这也是头部主播直播间首次将AI算力作为商品进行销售。此次月卡售价仅0.01元，每位用户限购1单，权益有效期一个月。

从商品形态来看，这并不是传统意义上的实物商品，而是一种AI服务权益。基础版月卡包含500积分，叠加赠送和首次注册等权益后，部分用户可获得约900积分。这些积分可以用于AI写作、做表格、生成PPT、会议纪要、图片生成等办公场景。

过去，Token更多是AI行业内部的技术概念，对于普通消费者而言，它甚至没有“会员”“流量”这些词直观。但当Token被放进双十一直播间，甚至出现“屯Token”的说法时，一个变化已经很明显：AI正在从一个需要主动尝试的新工具，逐渐变成日常工作中持续使用的工具。

这也是这次直播间卖Token更值得关注的地方。

以前用户使用AI，可能只是让它写一段文案、生成一张图片，体验一下新鲜感。但随着AI能力逐渐融入办公流程，使用方式已经发生变化。写方案可以让AI辅助，会议可以用AI整理纪要，表格可以交给AI处理，PPT也能借助AI生成。对于高频使用者来说，AI不再是偶尔打开一次的软件，而是每天都会调用的生产工具。

而只要使用频率提高，Token就从一个看不见的技术参数，变成了用户能够感知的“使用量”。

这也解释了为什么AI服务开始尝试用极低的价格降低用户门槛。0.01元月卡本身或许不是一个单纯追求收入的生意，更重要的是让用户先用起来。当用户已经习惯把AI放进自己的工作流程，后续真正需要关注的，就不再只是“这个模型有多强”，而是“我一个月能用多少”“这些额度够不够用”。

这次直播间里，除了Token月卡，也能看到AI正在向更多具体产品和场景延伸。例如联想昭阳悦Plus等AI电脑已经将千问办公能力融入设备，DingTalk A1、QwenNote A2等AI听记产品则把会议记录、跨语言翻译等需求纳入日常办公;桌面机器人也开始尝试承担电话沟通、口语练习、学习报告生成、坐姿提醒等任务。

这些产品看起来分属不同品类，但背后其实是同一个变化：AI正在从“一个软件里的功能”，变成贯穿电脑、办公设备和日常生活的能力。

因此，真正值得关注的并不是2万亿Token这个数字有多大，而是越来越多普通用户开始有了明确的AI使用需求。当AI能够持续参与写材料、做表格、整理会议、生成内容，Token自然也就从技术参数变成了一种真实的使用成本。

所以，“双十一屯Token”听起来像一个新鲜说法，但它背后反映的其实是AI使用习惯的变化。当消费者开始计算Token、关注额度，甚至把它和日常消费联系起来，说明AI已经不再只是一个用来尝鲜的产品。