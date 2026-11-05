11月4日，追觅科技宣布正式入驻千问开放平台，推出品牌智能体“小觅”。用户打开千问App，在对话框中@追觅好玩有趣，即可调用该智能体，获得产品选购、型号对比、门店指引、产品拆装以及售后支持等服务。这意味着，追觅正在尝试将AI能力从产品功能延伸至消费服务环节，让消费者在选购和使用家电的过程中，也能获得AI辅助。

对于消费者来说，购买一件家电并不是简单地完成付款。从前期挑选产品，到买回家后的安装使用，再到后续维护和售后，每个环节都可能遇到不同的问题。而这些看似琐碎的需求，恰恰是AI智能体可以发挥作用的地方。

首先，在选购阶段，AI可以帮助消费者降低决策成本。以扫地机器人为例，目前市场上的产品型号较多，不同产品在清洁能力、避障方式、基站配置等方面存在差异，普通消费者未必能够快速了解其中的区别。过去，消费者可能需要在不同商品页面之间反复切换，查阅参数、对比评价，再结合自身需求做决定。通过智能体小觅，用户可以直接进行不同型号的参数对比，获取相应的产品信息，让选购过程更加直接。相比单纯罗列产品参数，通过对话理解用户需求，也有助于消费者缩小选择范围。

其次，在产品使用阶段，AI能够降低家电的使用门槛。家电买回家之后，安装、拆卸以及日常操作并不总是一件简单的事。尤其是扫地机器人这类涉及主机、基站和多种配件的产品，消费者在首次安装或后续维护时，难免会遇到不清楚操作步骤的情况。小觅能够提供产品安装与拆卸指导，用户不必反复翻找说明书，也可以通过对话获取相应帮助。对于不熟悉产品操作的用户来说，这种交互方式显然更加直观。

到了售后阶段，AI智能体也有机会让服务入口更加便捷。过去，消费者遇到产品问题，往往需要先寻找客服电话、查询售后政策，再根据指引处理。如今，通过智能体即可获得相应的售后支持，减少寻找服务入口的时间。当然，涉及复杂故障和实际维修时，仍然需要品牌专业售后人员介入，AI更多承担前期咨询和问题引导的角色。

追觅此次入驻千问开放平台，推出智能体小觅，实际上是一次将AI能力延伸至家电消费服务场景的尝试。从产品选购到安装使用，再到售后支持，AI正在为消费者提供更多获取信息和解决问题的方式。