10月29日，在上海世博中心举行的2026智元创新日上，智元联合创始人、总裁兼CTO彭志辉发布Worken(有效智能工时)，尝试用量化指标衡量机器人的实际工作产出。这背后释放的信号是：具身智能行业的竞争，正在从比拼硬件和技术展示，转向真实生产力的较量。

从“造出多少台”到“真正干了多少活”，行业需要新的评价标准

Worken的计算方式为：活跃机器人数量×自主工作时长×产出效能比。相比单纯统计出货量，这套框架更关注机器人投入使用后究竟完成了多少有效工作。

这触及了当前具身智能商业化的一大难点：机器人能够完成一次任务，不代表能够长期稳定地承担岗位。任务成功率、连续作业能力、工作效率和人工介入频率，都会影响企业的采购意愿。

此次创新日上，智元展示了龙旗产线、香格里拉酒店及长隆乐园等场景的部署情况。其中，长隆项目开园近一个月已有近500台机器人常态化上岗，覆盖7大场景、100多个岗位。这比单纯展示动作和表演更有说服力。当然，Worken目前仍是智元提出的度量框架，距离成为行业通用标准还有待更多实际数据验证。

从单点技术突破到系统协同，机器人需要真正具备工作能力

要让机器人持续创造价值，单靠灵活的机械结构显然不够，感知、决策、运动控制和人机交互都需要协同。

此次智元发布GO-3 Preview具身基座模型、WITA-Omni 1.0多模态交互模型和MEgo Glove触觉数据采集手套，同时推出面向工业作业的精灵G2 Max，双臂额定负载达到40公斤。此外，Link-U OS 1.0计划于2026年底全面开源。

从模型、数据采集到硬件和操作系统，智元正在补齐具身智能的技术链条。这也反映出行业竞争的变化：机器人不仅要理解任务，还要能够执行任务，并通过真实场景数据持续优化。

从产品交付到场景运营，具身智能竞争走向纵深

类似的趋势也出现在其他企业身上。优必选持续推动Walker S系列进入汽车制造、智能制造等工业场景，Walker S2也已进入量产交付阶段。不同企业虽然技术路线有所差异，但都在尝试解决同一个问题：如何让机器人从展示设备变成真正的生产工具。

智元此次披露，上半年收入接近20亿元，出货9700台，全球市场份额超过43%，9月累计下线量已突破2万台。这些数据体现了其规模化交付能力，但规模并不等于商业化已经成熟。机器人能否适应复杂环境、降低人工干预和维护成本，并持续创造经济效益，仍是行业需要面对的考验。

在笔者看来，Worken的意义不只是提出一个新的行业指标，而是将具身智能的评价重新拉回实际工作本身。机器人跑得多快、动作有多灵活固然重要，但企业真正关心的，是它能否稳定完成任务，能否承担岗位职责，以及能否带来可持续的经济回报。