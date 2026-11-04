11月2日，据环球网援引Engadget报道，Meta正在联合中国机器人企业傅利叶研发一款代号为“Max”的人形机器人，目标是让机器人进入家庭承担家务。值得关注的是，这款机器人从启动开发到完成原型机，仅用了三个月。

据了解，Max身高约1.5米，体重约48公斤，配备面部表情显示屏、扬声器和五指机械手，算力采用英伟达Jetson Thor芯片。目前，Max已经具备抓取小型物体等基础能力，第二代原型机Max 2也已于9月启动研发，将进一步调整躯干和手部结构，增加传感器及投影仪模块，重点提升上下楼梯的环境适应能力。

Meta选择与中国机器人企业傅利叶合作，本身也是一个值得关注的信号。人形机器人涉及机械结构、运动控制、传感器、AI算法等多个技术环节，单一企业很难在所有领域都具备优势。傅利叶长期布局机器人领域，在机器人本体和运动控制等方面积累了一定技术经验，能够参与Meta的家务机器人研发，也体现出中国机器人企业正在更多地参与全球机器人产业的技术协作。对于人形机器人产业而言，这种跨企业合作有助于整合不同领域的技术能力，加快产品研发和迭代。

不过，三个月完成原型机开发，并不意味着家务机器人已经具备成熟的家庭服务能力。相比工厂等相对标准化的作业环境，家庭场景要复杂得多。机器人不仅需要识别不同物体，还要理解人的指令，并根据环境变化调整动作。

从Max目前的设计来看，Meta已经在尝试解决基础交互问题。机器人配备面部显示屏和扬声器，研发还涉及语音识别、手势识别以及眼神交流等能力，希望它能够感知家庭成员的需求，并作出相应回应。与此同时，五指机械手能够抓取小型物体，也为后续执行简单家务任务提供了基础。

而Max 2的迭代方向，则进一步体现了研发重点的变化。重新设计躯干和手部结构，意味着研发团队希望改善机器人的身体协调和精细操作能力;增加传感器、提升上下楼梯的适应能力，则是为了让机器人更好地感知和应对复杂家庭环境。毕竟，能够拿起一个瓶子，不代表能够独立整理桌面;能够在平地上行走，也不代表能够在不同家庭环境中稳定上下楼梯。

从基础交互、物体抓取到复杂环境适应，家务机器人需要突破的不只是某一项硬件技术，还包括环境感知、任务理解、动作决策和实际执行等多个环节。只有将这些能力结合起来，机器人才能从完成单一动作，逐渐走向独立执行连续家务任务。

目前，Max仍处于内部实验阶段，距离消费级产品还有一段距离。对于家务机器人来说，能否进入家庭，最终还是要看实际表现：能不能自己拿取物品、整理桌面、上下楼梯，遇到不同的家具布局和生活环境时能不能灵活应对。相比原型机开发用了多长时间，消费者更关心的是机器人能否真正分担家务，而不是多添一件需要人照看的设备。