10月30日至11月1日，在长沙教育装备展上，地瓜机器人与宇树科技首次以联合参展形式亮相，并宣布达成深度合作。双方以地瓜旭日S100智能计算平台为核心算力底座，结合宇树Go2四足机器人、R1人形机器人，共同推出具身智能教育解决方案，覆盖硬件设备、课程体系、课赛融合实践以及教学环境建设等环节。

这件事值得关注的地方，并不只是两家机器人企业把产品放进了学校，而是双方开始尝试回答一个更实际的问题：机器人进入中小学课堂之后，到底怎么“用起来”？

机器人真正走进课堂，首先要解决的不是“有没有机器人”，而是“机器人能不能被持续用起来”。这次合作中，旭日S100承担的是连接机器人本体与教学实践的算力角色。其在单颗SoC内集成CPU、BPU与MCU，让感知决策与实时运动控制在同一芯片内协同，为Go2、R1等机器人提供端侧算力基础。相比视觉识别、电机驱动分属不同板卡的传统方案，这种算控一体设计可以减少通信和调试上的复杂度，让“感知―决策―行动”更容易在一套平台上完成。

对于教育场景来说，这个区别并不小。一台机器人买进教室只是开始，如果学生只能按照固定程序让它完成几个动作，机器人更像一件展示设备;只有当学生能够自己编程、调试，再让机器人完成具体任务，硬件才真正成为教学工具。此次方案配套15款主题课程、180节课，并覆盖小学、初中、高中不同阶段，同时设置了从桌面机器人到Go2、R1等真机的进阶路径，本质上是在补足从“认识机器人”到“动手开发”的过程。

更有意思的是“课赛融合”。例如双机器人接力、Go2稳定运输挑战、R1机器人裁判等项目，本质上都是把知识变成一个需要实际完成的任务。学生不只是把程序跑通，而是要面对机器人协作、运输、交互等真实问题，再通过任务结果检验学习效果。

当然，一套方案能否真正落地，还要看学校教师是否容易使用、课程能否持续开展，以及设备在日常教学中的维护成本。这些都不是发布一套方案就能立刻解决的问题。

但从这次合作可以看到，机器人教育正在从“买一台机器人来上课”，逐渐向“机器人本体、算力平台、课程内容和实践任务一起进入课堂”靠近。地瓜机器人此前已经与多所高校开展课程和人才培养合作，并积累了一定的教育伙伴和赛事资源;此次与宇树合作，则进一步把四足和人形机器人带入更完整的教学体系。

对于具身智能教育来说，真正重要的并不是课堂里摆了多少台机器人，而是这些机器人能否真正参与到学习过程中。从算力平台、机器人本体，到课程、实践项目和竞赛，此次地瓜机器人与宇树科技的合作，正在把这些环节连接起来。对于学生而言，机器人不再只是课堂上的展示设备，而是可以编程、调试、完成任务的实践工具。只有真正让机器人持续“用起来”，具身智能教育才能从设备进入课堂，进一步走向实际应用。